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Благотворительный турнир Victory Cup на PokerMatch в поддержку Украины

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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17 марта, 19:53
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Средства от турнира будут перечислены на гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим от российской агрессии

Сейчас 22-й день, как в Украине идет война, агрессия, направленная россией на мирные города. С первых дней этой войны команда PokerMatch была занята безопасностью своих семей и близких, затем мы присоединились к вывозу из мест обстрела наших коллег и семей сотрудников. И сейчас, когда наши родственники и близкие в безопасности, наша компания инициирует международный сбор средств на победу Украины! Пусть украинцы, как и наша команда PokerMatch, разбросаны по городам Украины и миру, но они всеми способами хотят привлечь внимание и средства для людей, пострадавших в этой войне.

20 марта в 15:00 по киевскому времени на PokerMatсh состоится специальный благотворительный покерный турнир Victory Cup.
Бай-ин в турнир составит 200 гривень.

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Специальный благотворительный турнир покера Victory Cup

Все собранные средства будут перечислены в Национальный банк Украины, который занимается гуманитарной помощью украинцам, пострадавшим от российской агрессии.

Спортивный покер – это интеллектуальный спорт, имеющий федерации по всему миру. Они также присоединятся к информированию о нашей благотворительной акции. Украинская сборная по спортивному покеру – признанные чемпионы мира. Наши игроки – гордость страны. Мы убеждены, что своим интеллектом и профессионализмом вместе с международными игроками сможем собрать солидную сумму в помощь украинцам.

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PokerMatch – это один из самых быстро развивающихся динамичных покер-румов, вышедший на лидерские позиции в Украине и всей Восточной Европе.

Играйте, побеждайте и помогайте Украине! Надеемся и на вашу поддержку!

Вместе к победе Украины!

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Команда PokerMatch

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