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"Вдячні Рінату Ахметову за те, що не залишив нас у біді й сьогодні": переселенка з Донецька про те, як війна вдруге увірвалася в її життя

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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27 червня, 16:53
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Через зростаючу потребу у допомозі Рінат Ахметов удвічі збільшив кількість продуктових наборів, які буде передано жителям України
Родина Ольги отримала гуманітарну допомогу у Києві, в управлінні соцзахисту Святошинського району
Родина Ольги отримала гуманітарну допомогу у Києві, в управлінні соцзахисту Святошинського району / Фото: Колаж: Сьогодні

Про правило двох стін Ольга знає не із чуток і переказів. Ще у 2014 році вона пережила усі жахи війни у рідному Донецьку. Через вісім років війна знову увірвалася в життя жінки — цього разу в Києві. Ольга зізнається, що події сьогодення лякають її значно більше.

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"Ми знали, що таке обстріли, але це неможливо порівняти з тим, що відбувається зараз", — каже жінка.

У Києві, в управлінні соціального захисту населення Святошинського району, Ольга та її чоловік отримали гуманітарну допомогу від Фонду Ріната Ахметова — вже не вперше.

"Ще у 2014 році в Донецьку ми отримували допомогу від Ріната Ахметова. Ми дуже вдячні йому за те, що не залишив нас у біді й сьогодні", — подякувала жінка.

Через тривалість війни та збільшення потреби людей у гуманітарній допомозі Рінат Ахметов вирішив удвічі збільшити кількість продуктових наборів, які буде передано мешканцям України. Тож усього буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони українців. Більше ніж 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM.

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Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".

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