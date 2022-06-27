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"Благодарны Ринату Ахметову за то, что не оставил нас в беде и сегодня": переселенка из Донецка о том, как война вторично ворвалась в ее жизнь

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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27 июня, 16:53
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Из-за растущей потребности в помощи Ринат Ахметов вдвое увеличил количество продуктовых наборов, которые будут переданы жителям Украины
Семья Ольги получила гуманитарную помощь в Киеве, в управлении соцзащиты Святошинского района
Семья Ольги получила гуманитарную помощь в Киеве, в управлении соцзащиты Святошинского района / Фото: Коллаж: Сегодня

О правиле двух стен Ольга знает не по слухам и рассказам. Еще в 2014 году она пережила все ужасы войны в родном Донецке. Через восемь лет война снова ворвалась в жизнь женщины – на этот раз в Киеве. Ольга признается, что события настоящего пугают ее гораздо больше.

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"Мы знали, что такое обстрелы, но это невозможно сравнить с происходящим сейчас", — говорит женщина.

В Киеве, в управлении социальной защиты населения Святошинского района, Ольга и ее муж получили гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова уже не впервые.

"Еще в 2014 году в Донецке мы получали помощь от Рината Ахметова. Мы очень благодарны ему за то, что не оставил нас в беде и сегодня", — поблагодарила женщина.

Из-за продолжительности войны и увеличения потребности людей в гуманитарной помощи Ринат Ахметов решил вдвое увеличить количество продуктовых наборов, которые будут переданы жителям Украины. Так что всего будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Отметим, что с 24 февраля 2022 гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона украинцев. Более 1,2 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные бизнесами SCM.

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

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