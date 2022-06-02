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65% українців знають про благодійну допомогу від Фонду Ріната Ахметова під час війни, – дані соцопитування

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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2 червня, 14:29
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Від початку війни зусилля фонду зосереджені на допомозі мирним жителям
Згідно з результатами опитування, найбільше українців знають про допомогу Фонду Ріната Ахметова
Згідно з результатами опитування, найбільше українців знають про допомогу Фонду Ріната Ахметова / Фото: Колаж: Сьогодні

Фонд Ріната Ахметова – найбільша приватна гуманітарна ініціатива в Україні. З перших днів війни всі зусилля Фонду зосереджені на допомозі мирним жителям, які нині потерпають не тільки від щоденних обстрілів, але й від нестачі продуктів харчування, води та медикаментів. Для багатьох українців гуманітарні набори від Фонду стали чи не єдиним джерелом існування.

2-8 травня 2022 року Info Sapiens було проведено всеукраїнське національне репрезентативне опитування на тему благодійності і волонтерства під час війни. Згідно з отриманими результатами, найбільше українців знає про допомогу Фонду Ріната Ахметова (65%), "Повернись живим" (55%) та Червоного Хреста (54%).

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Також, згідно з даними опитування, 70% з тих, хто вважає, що пріоритетною є допомога цивільним, називали Фонд Ріната Ахметова. А ті, хто вважає, що пріоритетною є допомога армії, частіше називали фонди, що спеціалізуються на допомозі армії – зокрема, "Повернись живим" (61,7%). Крім того, про Фонд Ріната Ахметова найчастіше знають, що він допомагає з продуктами харчування, а про Червоний Хрест – що вони допомагають при евакуації.

Від початку повномасштабної війни Фонд Ріната Ахметова вже передав для жителів України більше ніж 600 тисяч одиниць медикаментів, понад 60 тисяч гемоконтейнерів і більше ніж 185 тисяч продуктових наборів. Зазначимо, що із 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 мільйона людей. Більше ніж 1 мільйон з них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд допоміг вижити 8 мільйонам осіб.

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Інформація про дослідження

Вибірка складає 1528 респондентів. Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для населення віком 18 років і старше за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном проживання. Максимальна теоретична похибка не перевищує 2,5%. Опитування проводилося 2-8 травня 2022 року.

Більш детальну інформацію про результати соціологічного опитування ви може дізнатися за посиланням.

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