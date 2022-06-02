65% украинцев знают о благотворительной помощи от Фонда Рината Ахметова во время войны, – данные соцопроса

С начала войны усилия фонда сосредоточены на помощи мирным жителям

Согласно результатам опроса, больше всего украинцы знают о помощи Фонда Рината Ахметова / Фото: Коллаж: Сегодня

Фонд Рината Ахметова – крупнейшая частная гуманитарная инициатива в Украине. С первых дней войны все усилия Фонда сосредоточены на помощи мирным жителям, ныне страдающим не только от ежедневных обстрелов, но и от недостатка продуктов питания, воды и медикаментов. Для многих украинцев гуманитарные наборы от Фонда стали единственным источником существования.

2-8 мая 2022 года Info Sapiens был проведен всеукраинский национальный репрезентативный опрос по теме благотворительности и волонтерства во время войны. Согласно полученным результатам, больше всего украинцы знают о помощи Фонда Рината Ахметова (65%), "Вернись живым" (55%) и Красного Креста (54%).

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Также, согласно данным опроса, 70% из тех, кто считает, что приоритетной является помощь гражданским, называли Фонд Рината Ахметова. А те, кто считает, что приоритетной является помощь армии, чаще называли фонды, специализирующиеся на помощи армии – в частности, "Вернись живым" (61,7%). Кроме того, о Фонде Рината Ахметова чаще знают, что он помогает с продуктами питания, а о Красном Кресте – что они помогают при эвакуации.

С начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова уже передал для жителей Украины более 600 тысяч единиц медикаментов, более 60 тысяч гемоконтейнеров и более 185 тысяч продуктовых наборов. Отметим, что с 24 февраля 2022 гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 миллиона человек. Более 1 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные — бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд помог выжить 8 миллионам человек.

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Информация об исследовании

Выборка составляет 1528 респондентов. Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для населения в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, величине населенного пункта и региону проживания. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 2,5%. Опрос проводился 2-8 мая 2022 года.

Более подробную информацию о результатах социологического опроса вы можете узнать по ссылке.