Продукти, лікування та підтримка: скільки українців отримали допомогу з початку війни

Яку допомогу отримують українці від Фонду Ріната Ахметова / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Від початку повномасштабної війни Фонд Ріната Ахметова направляє свої зусилля на допомогу людям, насамперед — тимчасово переміщеним особам та найбільш вразливим категоріям населення.

За 60 днів війни Фонд передав для жителів України:

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більше 540 тисяч одиниць медикаментів, понад 60 тисяч гемоконтейнерів;

більше 130 тисяч продуктових наборів.

За цей час гуманітарна допомога від Фонду охопила 940 тисяч людей. За 60 днів на гарячу лінію Фонду Ріната Ахметова надійшло понад 18 тисяч звернень.

Фонд надає і психологічну підтримку: працюють точки екстреної психологічної допомоги у Запоріжжі для тих, хто евакуювався з Маріуполя та Волновахи.

Музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова з 2014 року невпинно збирає найбільший у світі архів історій мирних людей, які постраждали від війни. Архів Музею – не лише джерело свідчень з перших вуст, а й психотерапевтичний проект для людей, які пережили травму війни.

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Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйони були врятовані на Донбасі.



"Сьогодні" також писали, хто став амбасадором музею "Голоса мирних" і розповідали, як Фонд Ріната Ахметова допомагає українцям разом з ФК "Шахтар".