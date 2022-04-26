Продукты, лечение и поддержка: сколько украинцев получили помощь с начала войны

Какую помощь получают украинцы от Фонда Рината Ахметова / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова направляет свои усилия на помощь людям, прежде всего, временно перемещенным лицам и наиболее уязвимым категориям населения.

За 60 дней войны Фонд передал для жителей Украины:

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более 540 тысяч единиц медикаментов, более 60 тысяч гемоконтейнеров;

более 130 тысяч продуктовых наборов.

За это время гуманитарная помощь Фонда охватила 940 тысяч человек. За 60 дней на горячую линию Фонда Рината Ахметова поступило более 18 тысяч обращений.

Фонд оказывает и психологическую поддержку: работают точки экстренной психологической помощи в Запорожье для эвакуированных из Мариуполя и Волновахи.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова с 2014 года собирает самый большой в мире архив историй мирных людей, пострадавших от войны. Архив Музея – не только источник показаний из первых уст, но и психотерапевтический проект для людей, переживших травму войны.

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионов человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.



"Сегодня" также писали, кто стал посольством музея "Голоса мирных" и рассказывали, как Фонд Рината Ахметова помогает украинцам вместе с ФК "Шахтер".