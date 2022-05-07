Допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та ФК "Шахтар" охопила 2,5 млн українців

Допомога в загальному охопила 2,5 млн людей / Фото: Getty Images, Фонд Ріната Ахметова, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Гуманітарна допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила 2,5 млн людей з 24-го лютого 2022 року.

Зокрема, напрямки гуманітарної допомоги такі:

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1,4 млн людей: здоров'я (включно з постачанням води, медикаментами, медичним обладнанням, психологічною допомогою);

здоров'я (включно з постачанням води, медикаментами, медичним обладнанням, психологічною допомогою); 1 млн людей: продовольча безпека (у тому числі, продукти та продуктові набори);

продовольча безпека (у тому числі, продукти та продуктові набори); 100 тисяч людей: евакуація, логістика, консультації та інші.

Допомога українцям / Фото: Фонд Ріната Ахметова

Наразі саме об'єднання зусиль дозволяє допомагати мільйонам і бути наймасштабнішою гуманітарною ініціативою.

Усі бізнеси SCM, футбольний клуб "Шахтар", мій благодійний Фонд зараз зосереджені тільки на одному — допомогти Україні перемогти у війні, а мирним українцям вижити. Підприємства SCM забезпечують життєдіяльність країни, даючи світло й постачаючи енергетичні ресурси, — зазначив засновник Фонду Рінат Ахметов.

Окремий напрям — це велика гуманітарна місія, яка здійснюється нашими підприємствами та моїм Благодійним фондом. Ми постачаємо медикаменти, продукти, проводимо евакуацію, допомагаємо українській армії, — додав він.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйони були врятовані на Донбасі.