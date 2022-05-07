Помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и ФК "Шахтер" охватила 2,5 млн украинцев

Помощь в общей сложности охватила 2,5 млн человек / Фото: Getty Images, Фонд Рината Ахметова, ДТЭК, Коллаж: Сегодня
Гуманитарная помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила 2,5 млн людей с 24 февраля 2022 года.
В частности, направления гуманитарной помощи таковы:
- 1,4 млн людей: здоровье (включая поставку воды, медикаменты, медицинское оборудование, психологическую помощь);
- 1 млн человек: продовольственная безопасность (в том числе продукты и продуктовые наборы);
- 100 тысяч человек: эвакуация, логистика, консультации и другие.
Теперь именно объединение усилий позволяет помогать миллионам и быть самой масштабной гуманитарной инициативой.
Все бизнесы SCM, футбольный клуб Шахтер, мой благотворительный Фонд сейчас сосредоточены только на одном — помочь Украине победить в войне, а мирным украинцам выжить. Предприятия SCM обеспечивают жизнедеятельность страны, давая свет и снабжая энергетическими ресурсами, — отметил основатель Фонда Ринат Ахметов.
Отдельное направление – это большая гуманитарная миссия, которая осуществляется нашими предприятиями и моим Благотворительным фондом. Мы поставляем медикаменты, продукты, проводим эвакуацию, помогаем украинской армии, — добавил он.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионов человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.