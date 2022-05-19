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Защитники из Кривого Рога получили 1200 комплектов защиты

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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19 мая, 17:42
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Компания Метинвест Рината Ахметова передала более 1000 единиц защитного снаряжения на фронт
Компания Метинвест помогает сотрудникам, ушедшим на фронт
Компания Метинвест помогает сотрудникам, ушедшим на фронт / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Мобилизованные сотрудники криворожских предприятий Группы Метинвест получили около 1 200 единиц защитного снаряжения. Это бронежилеты, укомплектованные сертифицированными бронеплитами, и кевларовые каски третьего уровня защиты, которые защитят наших воинов от обломков снарядов, рикошета и шрапнели.

"Самое главное сегодня – помочь тем, кто нас защищает. Поэтому компания Метинвест взяла на себя обязательство обеспечить мобилизованных сотрудников своих предприятий современными бронежилетами и касками. На сегодняшний день более 90% мобилизованных работников предприятия, находящихся на боевых позициях, уже получили от нас спецсредства защиты ", – рассказал генеральный директор Ингулецкого ГОК Александр Герасимчук.

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Как известно, компания Метинвест Ахметова и Новинского направила более 1,2 млрд. грн. на помощь Украине и украинцам. Компания закупила и передала в ВСУ и терробороны 1 100 тепловизоров, 25 000 медицинских турникетов и аптечек, 20 дронов.

На нужды военных компании направили более 100 единиц автотранспорта. А для защиты въездов в города и остановки колесной техники рабочие изготовили 60 000 противотанковых ежей и более 20 000 шипованных цепей.

Раньше мы рассказывали, как компания ДТЭК инвестирует в возрождение Киевской области после освобождения от российских оккупантов, и писали, какую помощь от бизнеса получают украинские защитники.

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Андрей Галицкий
Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Больше статей автора
Виталий Чайка
Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня

Работаю в СМИ с 2016 года. Интересуюсь экономикой и спортом.

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