Защитники из Кривого Рога получили 1200 комплектов защиты

Компания Метинвест Рината Ахметова передала более 1000 единиц защитного снаряжения на фронт

Компания Метинвест помогает сотрудникам, ушедшим на фронт / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Мобилизованные сотрудники криворожских предприятий Группы Метинвест получили около 1 200 единиц защитного снаряжения. Это бронежилеты, укомплектованные сертифицированными бронеплитами, и кевларовые каски третьего уровня защиты, которые защитят наших воинов от обломков снарядов, рикошета и шрапнели.

"Самое главное сегодня – помочь тем, кто нас защищает. Поэтому компания Метинвест взяла на себя обязательство обеспечить мобилизованных сотрудников своих предприятий современными бронежилетами и касками. На сегодняшний день более 90% мобилизованных работников предприятия, находящихся на боевых позициях, уже получили от нас спецсредства защиты ", – рассказал генеральный директор Ингулецкого ГОК Александр Герасимчук.

Реклама

Как известно, компания Метинвест Ахметова и Новинского направила более 1,2 млрд. грн. на помощь Украине и украинцам. Компания закупила и передала в ВСУ и терробороны 1 100 тепловизоров, 25 000 медицинских турникетов и аптечек, 20 дронов.

На нужды военных компании направили более 100 единиц автотранспорта. А для защиты въездов в города и остановки колесной техники рабочие изготовили 60 000 противотанковых ежей и более 20 000 шипованных цепей.

Раньше мы рассказывали, как компания ДТЭК инвестирует в возрождение Киевской области после освобождения от российских оккупантов, и писали, какую помощь от бизнеса получают украинские защитники.