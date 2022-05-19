Захисники з Кривого Рогу отримали 1200 комплектів захисту

Компанія Метінвест Ріната Ахметова передала понад 1 000 одиниць захисної амуніції на фронт

Компанія Метінвест допомагає співробітникам, які пішли на фронт / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Мобілізовані співробітники криворізьких підприємств Групи Метінвест отримали майже 1 200 одиниць захисної амуніції. Це бронежилети, укомплектовані сертифікованими бронеплитами, та кевларові каски третього рівня захисту, які вбережуть наших воїнів від уламків снарядів, рикошету та шрапнелі.

"Найголовніше сьогодні – допомогти тим, хто нас захищає. Тому компанія Метінвест взяла на себе зобов’язання забезпечити мобілізованих співробітників своїх підприємств сучасними бронежилетами та касками. На сьогодні понад 90% мобілізованих працівників підприємства, які знаходяться на бойових позиціях, вже отримали від нас спецзасоби захисту", – розповів генеральний директор Інгулецького ГЗК Олександр Герасимчук.

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Як відомо, компанія Метінвест Ахметова і Новинського спрямувала понад 1,2 млрд грн на допомогу Україні та українцям. Компанія закупила і передала до ЗСУ та тероборони 1 100 тепловізорів, 25 000 медичних турнікетів та аптечок, 20 дронів.

На потреби військових підприємства компанії направили більш як 100 одиниць автотранспорту. А для захисту в’їздів до міст і зупинки колісної техніки робітники активів виготовили 60 000 протитанкових їжаків та понад 20000 шипованих ланцюгів.

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