Переселенцам из Мариуполя передали гуманитарную помощь

Фонд Рината Ахметова направил очередную партию с почти 2 тысячами продуктовых наборов в "Зеленый центр Метинвест" в Запорожье.
С начала полномасштабного вторжения Запорожье стало центром приема переселенцев с востока нашей страны, в том числе из Мариуполя. Фонд уже передал для эвакуированных мариупольцев свыше 17,7 тысячи таких наборов.
Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 тысяч украинцев.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.