Переселенцам из Мариуполя передали гуманитарную помощь

Гуманитарная помощь поступила от Фонда Рината Ахметова

Гуманитарная помощь поступила в виде продуктовых наборов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Фонд Рината Ахметова направил очередную партию с почти 2 тысячами продуктовых наборов в "Зеленый центр Метинвест" в Запорожье.

С начала полномасштабного вторжения Запорожье стало центром приема переселенцев с востока нашей страны, в том числе из Мариуполя. Фонд уже передал для эвакуированных мариупольцев свыше 17,7 тысячи таких наборов.

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Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.