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Переселенцям з Маріуполя передали гуманітарну допомогу

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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8 травня, 12:45
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Гуманітарна допомога надійшла від Фонду Ріната Ахметова
Гуманітарна допомога надійшла у вигляді продуктових наборів
Гуманітарна допомога надійшла у вигляді продуктових наборів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Фонд Ріната Ахметова направив чергову партію з майже 2 тисячами продуктових наборів до "Зеленого центру Метінвест" у Запоріжжі.

Від початку повномасштабного вторгнення Запоріжжя стало центром прийому переселенців зі сходу нашої країни, зокрема з Маріуполя. Загалом Фонд уже передав для евакуйованих маріупольців понад 17,7 тисячі таких наборів.

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Усього продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам осіб, з них 3,5 мільйона були врятовані на Донбасі.

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