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Лучшая экипировка для украинских солдат – кто создает бронежилеты для армии

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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28 апреля, 11:55
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Рассказываем, какую амуницию для наших защитников производят металлурги Рината Ахметова.
Сколько бронежилетов создали металлурги Ахметова
Сколько бронежилетов создали металлурги Ахметова / Фото: Пресс-служба Группы Метинвест, Коллаж: Сегодня

Металлурги Рината Ахметова каждую неделю производят около 20 тонн специальной бронестали, которой хватает на 2 000 бронежилетов.

В целом из собственной и импортной стали для военных будут изготовлены 90000 единиц амуниции. Еще 10 тысяч готовых бронежилетов, касок и аптечек, Метинвест закупил за границей.

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"Защита государства стала делом всех украинцев. Пока наши военные воюют на передовой, металлурги даже на расстоянии могут позаботиться об их жизни. Для этого Метинвест обеспечит защитников Украины 100 тысяч бронежилетов", – объясняют в Метинвест.

Вся сталь, из которой производятся бронепластины, высокого 4-го уровня защиты. Такое выдерживает не только попадание из стрелкового оружия, но и поражение осколками артиллерийских снарядов.

Также компания передала на фронт более 100 единиц техники — и специализированной, и легковой. 40 тыс. литров горючего. Кроме того, компания закупает и передает на фронт квадрокоптеры и дроны, и производит противотанковые жожи — их произведено уже более 60 тысяч единиц.

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"Сегодня" также писали, как Фонд Рината Ахметова и ФК "Шахтер" спасают украинцев , и рассказывали о онлайн-музей "Голоса мирных".

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