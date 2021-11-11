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Большое обновление сетей: в электроинфраструктуру одного из районов Донбасса инвестируют 164 миллиона

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
11 ноября, 13:45
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ДТЭК Донецкие электросети обновят энергетическую инфраструктуру Покровского района для 120 тысяч клиентов

ДТЭК Донецкие электросети проводит масштабное обновление электросетей Покровска и Покровского района. Для этого специалисты энергокомпании разработали специальную программу, рассчитанную на 5 лет. Она предполагает инвестиции в модернизацию электроинфраструктуры региона в размере 164 млн грн. И в результате позволит обеспечить более стабильным и надежным электроснабжением около 120 тысяч клиентов.

Изношенность электросетей в Покровском районе местами составляет более 70%. Некоторое оборудование установлено еще в 50-е годы и нуждается в замене или модернизации. Для улучшения качества и надежности энергоснабжения жителей Покровского района разработана пятилетняя программа модернизации и реконструкции электрооборудования.

Работы реализуются в рамках программы "Большое обновление электросетей", цель которой — модернизировать сети и электрооборудование Донецкой области в соответствии с потребностями ее жителей. Реализация таких масштабных проектов стала возможной благодаря внедрению стимулирующих инвестиции RAB-тарифов в 2021 году. Они позволили компании увеличить инвестиции в энергетическую инфраструктуру Донецкого региона на 72% по сравнению с 2020 годом. В частности, в 2021 году мы инвестируем в модернизацию инфраструктуры сетей Покровского района более 15 млн грн. ДТЭК действует в интересах Украины и заботится о своих клиентах.

Алексей Дегтярев,
генеральный директор ДТЭК Донецкие электросети

Новое оборудование ВС высокого напряжения.
Новое оборудование ВС высокого напряжения.

Наш регион развивается, нагрузка на энергосистему увеличивается. Это становится причиной снижения качества энергоснабжения — старые сети не выдерживают увеличения нагрузки. Проблема с каждым годом становилась все острее. Теперь, после старта проекта по масштабной модернизации электрооборудования, мы верим, что жители нашего города и района получат более надежное электроснабжение.

Олексій Дегтярьов,
генеральний директор ДТЕК Донецькі електромережі

Программа предполагает, в частности, реконструкцию и капитальный ремонт более 90 км воздушных линий 0,4 кВ, капитальный и текущий ремонт 66 трансформаторных подстанций, реконструкции и ремонты около 20 км кабельных линий разного класса напряжения. Инвестиции в модернизацию составят 164 млн грн на протяжении 5 лет.

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