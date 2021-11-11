Большое обновление сетей: в электроинфраструктуру одного из районов Донбасса инвестируют 164 миллиона

ДТЭК Донецкие электросети обновят энергетическую инфраструктуру Покровского района для 120 тысяч клиентов

ДТЭК Донецкие электросети проводит масштабное обновление электросетей Покровска и Покровского района. Для этого специалисты энергокомпании разработали специальную программу, рассчитанную на 5 лет. Она предполагает инвестиции в модернизацию электроинфраструктуры региона в размере 164 млн грн. И в результате позволит обеспечить более стабильным и надежным электроснабжением около 120 тысяч клиентов.

Изношенность электросетей в Покровском районе местами составляет более 70%. Некоторое оборудование установлено еще в 50-е годы и нуждается в замене или модернизации. Для улучшения качества и надежности энергоснабжения жителей Покровского района разработана пятилетняя программа модернизации и реконструкции электрооборудования.

Работы реализуются в рамках программы "Большое обновление электросетей", цель которой — модернизировать сети и электрооборудование Донецкой области в соответствии с потребностями ее жителей. Реализация таких масштабных проектов стала возможной благодаря внедрению стимулирующих инвестиции RAB-тарифов в 2021 году. Они позволили компании увеличить инвестиции в энергетическую инфраструктуру Донецкого региона на 72% по сравнению с 2020 годом. В частности, в 2021 году мы инвестируем в модернизацию инфраструктуры сетей Покровского района более 15 млн грн. ДТЭК действует в интересах Украины и заботится о своих клиентах.

Алексей Дегтярев,

генеральный директор ДТЭК Донецкие электросети

Новое оборудование ВС высокого напряжения.

Наш регион развивается, нагрузка на энергосистему увеличивается. Это становится причиной снижения качества энергоснабжения — старые сети не выдерживают увеличения нагрузки. Проблема с каждым годом становилась все острее. Теперь, после старта проекта по масштабной модернизации электрооборудования, мы верим, что жители нашего города и района получат более надежное электроснабжение.

Олексій Дегтярьов,

генеральний директор ДТЕК Донецькі електромережі

Программа предполагает, в частности, реконструкцию и капитальный ремонт более 90 км воздушных линий 0,4 кВ, капитальный и текущий ремонт 66 трансформаторных подстанций, реконструкции и ремонты около 20 км кабельных линий разного класса напряжения. Инвестиции в модернизацию составят 164 млн грн на протяжении 5 лет.

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