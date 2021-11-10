Большое обновление сетей: продолжительность аварийных отключений в Киевской области уменьшилась на 91 минуту

Это произошло благодаря ремонтам линий электропередач ДТЭК Киевские региональные электросети

ДТЭК Киевские региональные электросети на протяжении 9 месяцев текущего года отремонтировал 3000 километров линий электропередач и 1200 подстанций. Это помогло на 23% уменьшить продолжительность аварийных отключений света у клиентов компании – в среднем на 91 минуту.

С начала года ДТЭК Киевские региональные электросети вложил почти 36 млн грн на текущие ремонты электросети. На эти деньги компания отремонтировала свыше 2550 км воздушных и 680 км кабельных линий электропередач 0,4-110 кВ, 27 подстанций 35-110 кВ и 1190 трансформаторных подстанций меньшего напряжения.

Также специалисты компании расчистили 3120 км зеленых насаждений вблизи линий электропередач 0,4-110 кВ, чтобы во время непогоды падающие деревья не повредили провода и энергетическое оборудование.

ДТЭК Киевские региональные электросети строит подстанцию Козин.

ДТЭК стремится стать эталоном клиентоориентированности. Главной целью программы Большое обновление сетей является повышение надежности электроснабжения наших клиентов во всей Киевской области. Благодаря инвестициям в сеть, в текущем году мы уменьшили продолжительность аварийных отключений света на 23% по сравнению с аналогичным периодом за 9 месяцев 2020 года с 416 до 325 минут.

Виталий Шайда,

генеральный директор ДТЭК Киевские региональные электросети

ДТЭК Киевские региональные электросети оснащают электросетью области реклоузерами.

В общем ДТЭК Киевские региональные электросети обслуживает около 50 000 километров линий электропередач и 11 800 подстанций по всей области.

Сети — это важнейшая составляющая инфраструктуры, поэтому они нуждаются в постоянной диагностике и своевременном ремонте. Инвестиции в поддержание сети в исправном состоянии помогают заблаговременно предотвратить неисправности и, как следствие, не оставлять клиентов компании без света.

Кроме ремонтной программы сетей для улучшения электроснабжения жителей Бучанского района до конца 2021 года ДТЭК Киевские региональные электросети завершит реконструкцию подстанции 110/10 кВ "Гостомель", а для жителей Обуховского района построит новую мощную подстанцию ​​110/35/10 кВ "Козин". Стоимость строительства этих объектов — 220 млн грн. Средства на это предусмотрены инвестиционной программой компании, которая с 2021 года увеличилась на 112% по сравнению с 2020 годом до 725 млн грн благодаря внедрению стимулирующих инвестиции RAB-тарифов.

Также до конца года компания установит 160 реклоузеров за 79 млн грн по всей Киевской области. Эти устройства смогут самостоятельно восстанавливать электроснабжение клиентам компании в случае незначительных аварийных ситуаций, переключать поврежденные участки, а также сообщать диспетчерам о точном месте аварии, куда необходимо направить ремонтную бригаду.

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