Спасают жизни: как украинский гумпроект помогает украинцам во время войны

В разные регионы страны направили почти 57 тыс. наборов / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Гуманитарный проект "Спасаем жизнь" с момента своего создания собрал почти 1,3 млн. евро на гуманитарную помощь жителям из пострадавших регионов Украины. Это позволило направить в разные регионы Украины почти 57 тысяч наборов первой необходимости.

Согласно отчету проекта, опубликованному на сайте SCM, сейчас его поддерживают почти 90 доноров и партнеров из Германии, Италии, Польши, Нидерландов, Испании, США, Великобритании, Швейцарии, Греции, ОАЭ и других стран. Они передали проекту свыше 1,3 млн евро посредством финансовой и гуманитарной помощи.

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Как известно, проект "Спасаем жизнь" был создан Группой Метинвест и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова. Они уже направили на помощь проекту более 6,5 млн евро.

Меморандум о сотрудничестве с Германией

На днях проект подписал Меморандум о сотрудничестве с Координационным центром Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии.

В рамках сделки планируется поступление 200 тонн пищевых продуктов и предметов первой потребности ежемесячно. Благодаря этому партнерству около 30000 жителей пострадавших регионов смогут жить более качественно и не бояться голода.

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Раньше мы рассказывали, где украинцы могут получить гуманитарную помощь в Киеве, а также писали, как Фонд Рината Ахметова помогает украинцам во время войны.