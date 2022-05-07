Помощь Мангушу: поселку отправили партию продуктовых наборов

Фонд передал продуктовые наборы с помощью волонтеров / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Фонд Рината Ахметова с помощью волонтеров передал партию продуктовых наборов во временно оккупированный поселок Мангуш, близ Мариуполя.

В состав наборов вошли продукты первой необходимости: макароны, мука, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.

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Напомним, что с начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова уже передал жителям Донбасса более 49 тысяч наборов с продуктами питания.

Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионов человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.