Допомога Мангушу: селищу відправили партію продуктових наборів

Фонд передав продуктові набори за допомогою волонтерів / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Фонд Ріната Ахметова з допомогою волонтерів передав партію продуктових наборів до тимчасово окупованого селища Мангуш, що неподалік Маріуполя.

До складу наборів увійшли продукти першої необхідності: макарони, борошно, цукор, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

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Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни Фонд Ріната Ахметова вже передав жителям Донеччини понад 49 тисячі наборів із продуктами харчування.

Усього продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйони були врятовані на Донбасі.