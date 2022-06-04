Поддержка переселенцев – где получить гуманитарную помощь в Киеве

Эвакуированные украинцы могут получить поддержку в Киеве / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня
Каждый день все больше людей не только возвращаются в украинскую столицу, но и находят там новый дом.
Эвакуируют граждан в Киев из Славянска, Северодонецка, Харькова, Николаева и других городов и поселков, где идут жестокие бои.
Чтобы поддержать внутренне перемещенных лиц, Фонд Рината Ахметова передал очередную партию гуманитарной помощи в столицу. Более 2,4 тыс. продуктовых наборов можно получить в территориальном центре социального обслуживания Соломенского района.
В состав наборов входят продукты первой необходимости:
- макаронные изделия;
- сгущенное молоко;
- мука;
- сахар;
- пшеничная крупа;
- консервированное тушеное мясо.
"Спасение жизней"
Помощь переселенцам оказывают в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С начала полномасштабного вторжения России Фонд Рината Ахметова предоставил гуманитарной помощи 2,5 млн украинцев.
Более 1,1 млн граждан получили помощь напрямую от Фонда, остальные – от бизнесов SCM. Только в Киев передали более 52 тысяч наборов с продуктами длительного хранения. Всего такие наборы получат 200 тысяч человек.
Ранее мы писали, что проект "Спасаем жизнь" направил в разные области свыше 3 тысячи тонн наборов первой потребности и как получить помощь в территориальных центрах Киева.