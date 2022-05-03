Нуждаются в помощи, как никто другой: мариупольцы получили продуктовые наборы

Фонд Рината Ахметова передал очередную партию гуманитарной помощи / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

В Запорожье продолжают прибывать переселенцы из горячих точек Донецкой области, в том числе из Мариуполя. Они, как никто другой, нуждаются в помощи и поддержке.

Фонд Рината Ахметова передал еще больше тысячи продуктовых наборов в "Зеленый центр Метинвест" в Запорожской области. Они прежде всего предназначены для мариупольцев, которые смогли эвакуироваться из блокадного города.

Реклама

Фонд уже передал для переселенцев из Мариуполя более 15 тысяч таких наборов. Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.

Помощь в Краматорске

Раньше мы рассказывали, что Фонд Рината Ахметова отправил в Краматорск свыше 37 тысяч самых необходимых медикаментов.

Реклама

Люди получили обезболивающие, анестетики, антикоагулянты, кровоостанавливающие препараты и другие лекарства. Передача медикаментов координировалась Донецкой областной военной администрацией.

С начала войны государственные учреждения здравоохранения уже получили от Фонда Рината Ахметова более 580 тысяч единиц медикаментов в разных уголках страны.

"Сегодня" также писали про онлайн-музей "Голоса мирных", и рассказывали, как Фонд Рината Ахметова и ФК "Шахтер" спасают украинцев.