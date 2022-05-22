"Не каждый способен так помогать": кто поддерживает украинские семьи во время войны

Какую помощь получают украинцы во время войны / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Фонд Рината Ахметова оказывает гуманитарную помощь людям и семьям с особыми потребностями, на непростую жизнь которых повлияла война.

Недавно сотрудники Фонда посетили семью — пожилую мать и дочь. Женщины живут вдвоем, ведь три года назад они потеряли 33-летнего сына и брата. Говорят, что живется тяжело, особенно на минимальную пенсию. Приходится на всем экономить.

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Поэтому наборы продуктов питания, которые Фонд Рината Ахметова передал матери и дочери, пригодились.

"Мы остались вдвоем с дочерью. Она мне очень помогает. Но иногда не может даже выйти в аптеку. Поэтому обращаемся за помощью в социальную службу, в Фонд. А так, все у нас хорошо. Если бы не война. А сейчас, кому мы нужны кроме Бога и людей с таким большим сердцем, как Ринат Ахметов? Мы очень благодарны за то, что он для нас делает. Не каждый на это способен", – добавляет она.

С 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 миллиона украинцев. Более 1 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные – бизнесами SCM.

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Помощь предоставляется в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионов человек.

Ранее мы рассказывали, что Метинвест и Фонд Рината Ахметова передали Кривом Рогу 15 000 продуктовых наборов, и писали о полезном онлайн-справочнике с актуальными контактными данными всех областных служб по делам детей Украины, который был создан Фондом Рината Ахметова.