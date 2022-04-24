Киевлянам отправили гуманитарную помощь — кто ее получит в первую очередь

/ Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня
Фонд Рината Ахметова передал еще тысячу продуктовых наборов в территориальный центр социальной защиты Подольского района города Киева.
Об этом сообщили в Фонде.
В целом для жителей столицы Фонд Рината Ахметова уже передал более 31 тысячи наборов выживания.
В состав наборов вошли продукты первой необходимости:
- сгущенное молоко;
- мука;
- макароны;
- сахар;
- пшеничная крупа;
- консервированное тушеное мясо.
Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.
Заметим, что помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.