Киевлянам отправили гуманитарную помощь — кто ее получит в первую очередь

/ Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Фонд Рината Ахметова передал еще тысячу продуктовых наборов в территориальный центр социальной защиты Подольского района города Киева.

Об этом сообщили в Фонде.

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В целом для жителей столицы Фонд Рината Ахметова уже передал более 31 тысячи наборов выживания.

В состав наборов вошли продукты первой необходимости:

сгущенное молоко;

мука;

макароны;

сахар;

пшеничная крупа;

консервированное тушеное мясо.

Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.

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Заметим, что помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.