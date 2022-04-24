Киянам відправили гуманітарну допомогу — хто її отримає в першу чергу

До складу наборів входять найнеобхідніші продукти / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Фонд Рината Ахметова передав ще тисячу продуктових наборів до територіального центру соціального захисту Подільского району міста Києва.

Про це повідомили у Фонді.

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Загалом для мешканців столиці Фонд Ріната Ахметова вже передав понад 31 тисячу наборів виживання.

До складу наборів увійшли продукти першої необхідності:

згущене молоко;

борошно;

макарони;

цукор;

пшенична крупа;

консервоване тушковане м‘ясо.

Усього продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.

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Зауважимо, що допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.