Киянам відправили гуманітарну допомогу — хто її отримає в першу чергу

До складу наборів входять найнеобхідніші продукти / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні
Фонд Рината Ахметова передав ще тисячу продуктових наборів до територіального центру соціального захисту Подільского району міста Києва.
Про це повідомили у Фонді.
Загалом для мешканців столиці Фонд Ріната Ахметова вже передав понад 31 тисячу наборів виживання.
До складу наборів увійшли продукти першої необхідності:
- згущене молоко;
- борошно;
- макарони;
- цукор;
- пшенична крупа;
- консервоване тушковане м‘ясо.
Усього продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.
Зауважимо, що допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.