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Киянам відправили гуманітарну допомогу — хто її отримає в першу чергу

Віталій Чайка
24 квітня, 11:36
Жителям одного з районів Києва передали тисячу наборів з продуктами першої необхідності

До складу наборів входять найнеобхідніші продукти / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Фонд Рината Ахметова передав ще тисячу продуктових наборів до територіального центру соціального захисту Подільского району міста Києва.

Про це повідомили у Фонді.

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Загалом для мешканців столиці Фонд Ріната Ахметова вже передав понад 31 тисячу наборів виживання.

До складу наборів увійшли продукти першої необхідності:

  • згущене молоко;
  • борошно;
  • макарони;
  • цукор;
  • пшенична крупа;
  • консервоване тушковане м‘ясо.

Усього продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.

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Зауважимо, що допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.