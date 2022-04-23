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Гуманитарные хабы в Украине подготовят 400 тыс. продуктовых наборов – кому они достанутся

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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23 апреля, 13:16
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Запорожье и Кривой Рог в прямом смысле превратились в гуманитарные штабы Метинвест
Фонд обеспечивает продуктовыми наборами всех, кто в этом нуждается, с начала войны
Фонд обеспечивает продуктовыми наборами всех, кто в этом нуждается, с начала войны / Фото: Getty Images, Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Города Запорожья и Кривой Рог превратились в гуманитарные штабы компании Метинвест и Фонда Рината Ахметова, где готовят сотни тысяч продуктовых наборов для нуждающихся.

Об этом заявил генеральный директор группы Метинвест Юрий Рыженков.

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По его словам, все, что собирают на гуманитарном штабе в Польше, затем направляют в Кривой Рог и Запорожье, где сортируют и направляют в города, нуждающиеся в нашей помощи.

"Мы сделаем более 400 тыс. пищевых наборов. Только Кривой Рог должен сделать 135 тыс., и сейчас они над этим работают", – рассказал Рыженков в эфире телеканала "Украина 24".

Как известно, компания Метинвест совместно с ДТЭК и в координации с Фондом Рината Ахметова создали гуманитарный проект "Спасаем жизнь". Уже закуплено в Европе и Украине 2,5 тыс. тонн продуктов питания, которые партиями едут в хаб в Запорожье и Кривом Роге. В планах фонда – закупка еще 1 тыс. тонн продуктов.

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