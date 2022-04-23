Гуманитарные хабы в Украине подготовят 400 тыс. продуктовых наборов – кому они достанутся

Запорожье и Кривой Рог в прямом смысле превратились в гуманитарные штабы Метинвест

Фонд обеспечивает продуктовыми наборами всех, кто в этом нуждается, с начала войны / Фото: Getty Images, Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Города Запорожья и Кривой Рог превратились в гуманитарные штабы компании Метинвест и Фонда Рината Ахметова, где готовят сотни тысяч продуктовых наборов для нуждающихся.

Об этом заявил генеральный директор группы Метинвест Юрий Рыженков.

Реклама

По его словам, все, что собирают на гуманитарном штабе в Польше, затем направляют в Кривой Рог и Запорожье, где сортируют и направляют в города, нуждающиеся в нашей помощи.

"Мы сделаем более 400 тыс. пищевых наборов. Только Кривой Рог должен сделать 135 тыс., и сейчас они над этим работают", – рассказал Рыженков в эфире телеканала "Украина 24".