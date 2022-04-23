Гуманитарные хабы в Украине подготовят 400 тыс. продуктовых наборов – кому они достанутся

Города Запорожья и Кривой Рог превратились в гуманитарные штабы компании Метинвест и Фонда Рината Ахметова, где готовят сотни тысяч продуктовых наборов для нуждающихся.
Об этом заявил генеральный директор группы Метинвест Юрий Рыженков.
По его словам, все, что собирают на гуманитарном штабе в Польше, затем направляют в Кривой Рог и Запорожье, где сортируют и направляют в города, нуждающиеся в нашей помощи.
"Мы сделаем более 400 тыс. пищевых наборов. Только Кривой Рог должен сделать 135 тыс., и сейчас они над этим работают", – рассказал Рыженков в эфире телеканала "Украина 24".
Как известно, компания Метинвест совместно с ДТЭК и в координации с Фондом Рината Ахметова создали гуманитарный проект "Спасаем жизнь". Уже закуплено в Европе и Украине 2,5 тыс. тонн продуктов питания, которые партиями едут в хаб в Запорожье и Кривом Роге. В планах фонда – закупка еще 1 тыс. тонн продуктов.