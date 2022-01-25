Hub
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Треба заспокоїтись: підсумки РНБО 🎉 Зеленському – 44! 🔔 Загроза війни з Росією ✈ Евакуація дипломатів із Києва
СЬОГОДНІ Новини Life

Лімфома Ходжкіна, друга стадія: як модель із Харкова у 23 роки дізналася, що таке рак і вижила

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 січня, 10:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Дарина Мітченко у рамках проєкту #РАКНЕВИРОК розповіла, як їй вдалося подолати страшну хворобу та вижити
Дарина Мітченко в проєкті #РАКНЕВИРОК
Дарина Мітченко в проєкті #РАКНЕВИРОК / Фото: Колаж: Сьогодні

Фонд Ріната Ахметова запустив проєкт #РАКНЕВИРОК. Головні героїні – українки, які зіштовхнулися зі страшним діагнозом онкологія та перемогли його. Їхні історії покликані надихнути та підтримати людей, які лише починають важку боротьбу з раком. У серії матеріалів загальний посил – важливість ранньої діагностики та психологічної підтримки. Першою свою історію, як не зневіритися у період протистояння з раком, розповіла модель Дарина Мітченко.

Дарина Мітченко у проєкті #РАКНЕВИРОК
Дарина Мітченко у проєкті #РАКНЕВИРОК / Фото: Danil Kaistro

Їй було лише 23 роки, коли лікарі діагностували онкологію. Все почалося з того, що мама Дарини помітила невелику опухлість на шиї дочки та змусила її пройти обстеження. Своєчасне звернення до фахівця допомогло вчасно виявити небезпеку, що насувається. Дівчина зізналася, що жодні інші нездужання її не турбували. Вона була завантажена роботою, готувалася до важливого відрядження.

Дарина Мітченко у проєкті #РАКНЕВИРОК
Дарина Мітченко у проєкті #РАКНЕВИРОК / Фото: Danil Kaistro

Діагностика та біопсія підтвердили лімфому Ходжкіна другої стадії. Страшно уявити, що було б, якби не уважність мами. Процес лікування розпочали моментально. Важливу роль відіграло призначення правильної хімієтерапії. На жаль, в Україні онкопацієнти часто втрачають дорогоцінний час через невірний діагноз та неправильно підібрані препарати. До того ж частина медикаментів, необхідних хворим, просто не сертифікована в Україні. Людям, які опинилися на краю прірви, доводиться замовляти їх нелегально за кордоном.

Дарина відверто розповіла про свій психічний стан у процесі боротьби з раком.

Я – молода і гарна дівчина, яка має попереду все життя, успішну кар'єру, друзів, подорожі, і в якийсь момент це все руйнується. Оскільки моя робота безпосередньо пов'язана із зовнішнім виглядом, то особливо складно було приймати зміни тіла – ти повнішаєш, у тебе випадає волосся і брови, шкіра покривається плямами... У той момент я була дуже пригнічена і не могла повірити, що рак став частиною мого життя. Я не могла зрозуміти, чому це трапилося саме зі мною, плакала і зводила себе постійними запитаннями.

Дарина Мітченко у проєкті #РАКНЕВИРОК
Дарина Мітченко у проєкті #РАКНЕВИРОК / Фото: Danil Kaistro

Якоїсь миті дівчина вирішила відверто розповідати про власну боротьбу із хворобою у себе в Instagram. Так прийшла ідея запуску проєкту "Рак – дурак".

То був мій виклик собі, хворобі, суспільству. Мені хотілося показати всім, що навіть із таким діагнозом можна бути й почуватися красивою, а щастя не залежить від кількості волосся на голові. Потім я зробила фотографію, що вже облетіла світ, з написом "Рак – дурак" на моїй лисій голові. Ефект був приголомшливий – маса уваги з боку преси, громадськості, медичної спільноти та пацієнтів. Він став надією для багатьох. Сьогодні хештег #РАКДУРАК живе та процвітає, підтримуючи тисячі людей – прокоментувала Дарина.

Дівчина зізналася, що знайти мотивацію, коли ти чуєш діагноз, важко. Головне – це не гаяти час і діяти. Часто хворі стикаються з різними складнощами: знесилення, відсутність бажання, ресурсів, фінансів.

Я закликаю не зупинятися і стукати у всі двері, тільки так можна врятувати себе. Запам'ятайте, що ваше життя – у ваших руках, воно потрібне лише вам – каже Дарина.

Дарина Мітченко у проєкті #РАКНЕВИРОК
Дарина Мітченко у проєкті #РАКНЕВИРОК / Фото: Danil Kaistro

Їй вдалося пройти через 8 курсів хімієтерапії та 17 опромінень, й перемогти хворобу. Сьогодні Дарина здорова, але з двох пухлин частинка однієї досі залишилася і за нею потрібно уважно стежити. Разом із чоловіком вона виховує первістка – дівчинка народилася у вересні.

Усім, хто тільки став на цей шлях, я хочу сказати лише одне – дійте, тільки так можна перемогти хворобу і почати жити заново здоровим та повноцінним життям!

Дізнатися більше про проєкт #РАКНЕВИРОК, а також поділитися своєю історією одужання можна на сторінці проєкту.

Дивіться відео про історії героїнь проєкту, які побороли хворобу і навчилися вірити в диво навіть у найважчі моменти.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

головне
Популярне
Автори Segodnya.ua
Наші автори
Ігор Сєров Витрачають "тисячу Зеленського". У столичних аптеках величезні черги (фото) Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Богдан Амінов Порошенко завдає "удар у відповідь": що означає новина про арешт "Прямого" та "5 каналу" Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Софія Зінов’єва В Україні можуть запровадити сімейне декларування – що це і кого торкнеться Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Більше лайфхаків
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сьогодні
25 січня. Йосип Сліпий. Цього дня (1965) Папа Римський Павло VI надав українцю титул кардинала та призначив священиком греко-католицької церкви Сант-Атанасіо, розміщеної у центрі Рима...
Історія дня - за хвилину
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
Коронавірус за тиждень

121 400

захворіло за тиждень в Україні

+109%

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.37

Російський рубль (₽)

0.359

Євро (€)

32.06

статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

36135.78

Cardano (ADA)

1.02

Bitcoin Cash (BCH)

287.61

Ethereum Classic (ETC)

23.58

Litecoin (LTC)

107.59

Theta (THETA)

2.58

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,28
31,50
31,00
30,00
18,29
31,85
30,85
29,79
19,10
32,79
32,54
32,09
19,48
35,29
32,21
31,57
18,76
35,99
32,91
32,15
19,64
35,99
32,91
32,15
19,08
35,99
32,91
32,15
19,64
37,09
32,70
31,00
19,01
37,97
32,91
35,97
19,68

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Hub
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти