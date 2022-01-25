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Лимфома Ходжкина, вторая стадия: как модель из Харькова в 23 года узнала, что такое рак и выжила

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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25 января, 10:30
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Дарина Митченко в рамках проекта #РАКНЕВИРОК рассказала, как ей удалось побороть страшную болезнь и выжить
Дарина Митченко в проекте #РАКНЕВИРОК
Дарина Митченко в проекте #РАКНЕВИРОК / Фото: Коллаж: Сегодня

Фонд Рината Ахметова запустил проект #РАКНЕВИРОК. Главные героини – украинки, столкнувшиеся со страшным диагнозом онкология и победившие его. Их истории призваны вдохновить и поддержать людей, которые только начинают трудную борьбу с раком. В серии материалов общий посыл ‒ важность ранней диагностики и психологической поддержки. Первой свою историю, как не отчаиваться в период противостояния с раком, рассказала модель Дарина Митченко.

Дарина Митченко в проекте #РАКНЕВИРОК
Дарина Митченко в проекте #РАКНЕВИРОК / Фото: Danil Kaistro

Ей было всего 23 года, когда врачи диагностировали онкологию. Все началось с того, что мама Дарины заметила небольшую опухлость на шее дочери и заставила ее пройти обследование. Своевременное обращение к специалисту помогло вовремя выявить надвигающуюся опасность. Девушка призналась, что никакие другие недомогания ее не беспокоили. Она была загружена работой, готовилась к важной командировке.

Дарина Митченко в проекте #РАКНЕВИРОК
Дарина Митченко в проекте #РАКНЕВИРОК / Фото: Danil Kaistro

Диагностика и биопсия подтвердили лимфому Ходжкина второй стадии. Страшно представить, что было бы, если бы не внимательность мамы. Процесс лечения начали моментально. Важную роль сыграло назначение правильной химиотерапии. К сожалению, в Украине онкопациенты часто теряют драгоценное время из-за неверного диагноза и неправильно подобранных препаратов. Ко всему, часть медикаментов, необходимых больным, просто не сертифицированы в Украине. Людям, оказавшимся на краю пропасти, приходиться заказывать их нелегально за рубежом.

Дарина откровенно рассказала о своем психическом состоянии в процессе борьбы с раком.

Я – молодая и красивая девушка, у которой впереди вся жизнь, успешная карьера, друзья, путешествия, и в какой-то момент это все рушится. Так как моя работа напрямую связана с внешним видом, то особенно сложно было принимать изменения тела – ты полнеешь, у тебя выпадают волосы и брови, кожа покрывается пятнами... В тот момент я была очень подавлена и не могла поверить, что рак стал частью моей жизни. Я не могла понять, почему это случилось именно со мной, плакала и изводила себя постоянными вопросами.

Дарина Митченко в проекте #РАКНЕВИРОК
Дарина Митченко в проекте #РАКНЕВИРОК / Фото: Danil Kaistro

В какой-то момент девушка решила откровенно рассказывать о собственной борьбе с болезнью у себя в Instagram. Так пришла идея запуска проекта "Рак – дурак".

Это был мой вызов себе, болезни, обществу. Мне хотелось показать всем, что даже с таким диагнозом можно быть и чувствовать себя красивой, а счастье не зависит от количества волос на голове. Затем я сделала уже облетевшую мир фотографию с надписью "Рак – дурак" на моей лысой голове. Эффект был ошеломляющий – масса внимания со стороны прессы, общественности, медицинского сообщества и пациентов. Он стал надеждой для очень многих. Сегодня хештег #РАКДУРАК живет и процветает, поддерживая тысячи людей – прокомментировала Дарина.

Девушка призналась, что найти мотивацию, когда ты слышишь диагноз, тяжело. Главное – это не терять время и действовать. Часто больные сталкиваются с разными сложностями: обессиление, отсутствие желания, ресурсов, финансов.

Я призываю не останавливаться и стучаться во все двери, только так можно себя спасти. Запомните, что ваша жизнь – в ваших руках, она нужна только вам – говорит Дарина.

Дарина Митченко в проекте #РАКНЕВИРОК
Дарина Митченко в проекте #РАКНЕВИРОК / Фото: Danil Kaistro

Ей удалось пройти через 8 курсов химиотерапии и 17 облучений, и победить болезнь. Сегодня Дарина здорова, у нее было две опухоли, частичка одной до сих пор осталась и за ней нужно внимательно следить. Вместе с мужем она воспитывает первенца – девочка родилась в сентябре.

Всем, кто только стал на этот путь, я хочу сказать лишь одно – действуйте, только так можно победить болезнь и начать жить заново здоровой и полноценной жизнью!

Узнать больше о проекте #РАКНЕВИРОК, а также поделиться своей историей выздоровления можно на странице проекта.

Смотрите видео про истории героинь проекта, которые побороли болезнь и научились верить в чудо даже в самые тяжелые моменты.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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