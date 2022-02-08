Аромати обрано – дивіться, якими парфумерними нотами звучатиме ваше кохання

Парфумерний гороскоп: які аромати підійдуть вам та другій половинці в 2022 році / Фото: Інфографіка Life Сьогодні

Аромат парфумів здатен розповісти про найщиріші почуття. Однак у виборі не варто керуватися лише власними уподобаннями і відчуттями – обирати парфум треба виважено, враховуючи особливості характеру та лайфстайл людини, яка його отримає в подарунок.

Ми з мережею BROCARD підготували парфумерний гороскоп для всіх знаків зодіаку. Ви дізнаєтеся, який парфум зірки напророкували вам та другій половинці. Так, над подарунком до Дня Валентина тепер думати не потрібно!

Відчайдушним романтикам Дівам, Козерогам та Скорпіонам – парфуми від Lacoste

Стосунки з Дівою – це як фільм з хепі-ендом. Любителі романтики також Козероги та Скорпіони. Ці знаки зодіаку уособлюють в стосунках персонажа із фільму "50 відтінків сірого" – Крістіана Грея. Вони систематично намагаються вигадати черговий сюрприз, який підніме настрій другій половинці та зробить типовий день – казковим. При виборі парфумів їм не варто обирати різкі запахи – надайте перевагу практичності, яка доповнить романтичні моменти.

Відчайдушним романтикам Дівам, Козерогам та Скорпіонам – парфуми від Lacoste / Фото: Інфографіка Life Сьогодні

Вдалий парфум для неї – квітково-фруктовий L.12.12 Rose, а для нього – L.12.12 Blanc Pure зі свіжим деревно-трав'яним акордом з грейпфрута, розмарину, кардамону та хвої кедра. Лінійка створена на честь геніального творіння Рене Лакоста (René Lacoste) – культової зручної сорочки-поло з короткими рукавами з тканини піке, що дарує відчуття абсолютної свободи рухів. Ці аромати додадуть затишку і легкості спільним моментам.

Пристрасним Водоліям, Ракам та Стрільцям – парфуми від Carolina Herrera

Пристрасть – це "пальне" в стосунках для Водоліїв, Раків та Стрільців. Цих знаків зодіаку здивують парні парфуми, аромати яких асоціюються з сильним характером, впевненістю та героїзмом. Згадайте лише головних героїв Аче та Бабі з мелодрами "Три метри над рівнем неба". "Палкі" сцени зі стрічки описують пристрасть в стосунках цих знаків зодіаку, тож парфуми мають її підкреслити, а не навпаки.

Пристрасним Водоліям, Ракам та Стрільцям – парфуми від Carolina Herrera / Фото: Інфографіка Life Сьогодні

Він оцінить парфум Bad Boy, який асоціюють з бунтарством, героїзмом та грою за власними правилами. В ароматі відчутні деревина, а також бергамот з нотками білого та чорного перцю.

Вона зрадіє парфуму Good Girl, бо вже в перших краплях відчувається впевненість та незалежність його власниці. Цитрусова свіжість лимону та бергамоту в поєднанні з квітковими нотками та кавою вирізняють його з-поміж інших. Парні парфуми Bad Boy та Good Girl – це ідеальне поєднання для сильних за характером людей, які люблять пристрасть у стосунках.

Абсолютно рідним Левам, Близнятам та Тельцям – парфуми від Franck Boclet

Стосунки у представників знака зодіаку Левів, Близнят та Тельців – насолода без депресій та сварок. Вони розпочинають відносини лише з тими, кого розуміють на ментальному та психологічному рівнях. За короткий період другі половинки стають для них рідними, навіть, якщо минув тиждень чи місяць. Їхня позиція нагадує стосунки між акторами фільму "Відпочинок за обміном", де Аманда Вудс (роль якої грала Кемерон Діас) за короткий період знайшла кохання життя.

Абсолютно рідним Левам, Близнятам та Тельцям – парфуми від Franck Boclet / Фото: Інфографіка Life Сьогодні

Серйозні стосунки мотивують до неординарних рішень. Ідеальний парний парфум для цих знаків – від французького бренду Franck Boclet. Запах та дизайн парфуму говорить про серйозність намірів адресата.

Вона оцінить парфум Be My Wife з нотками квітів, мандарина, бергамоту, м’яти та розмарину. Його запах в поєднанні з назвою з перших секунд користування асоціюється з весільним букетом. Для нього – парфум Heroes, який поєднав у собі цитрусові, квіткові нотки та деревину. Шлейфовий парфум ніби натякає на серйозність намірів. У ароматі також є ніжні нотки завдяки бергамоту, артемзії та кокосу.

Цілковитим протилежностям у стосунках Овнам, Терезам, Рибам – парфуми від United Colors of Benetton

Люди з різним характером та вподобаннями притягують одне одного. Цілковиті протилежності з мінімальним відсотком спільного, мають шанс на щасливі стосунки та спільне майбутнє. Чудовий приклад – фільм "Секс по дружбі". Головні актори якого Джастін Тімберлейк та Міла Куніс. Герої закохалися одне в одного попри життєві розбіжності, але ігнорували власні почуття. Стрічка все ж мала щасливий кінець.

Парфум в подарунок другій половинці – це безпрограшний варіант презенту, який зблизить. Якщо купите аромат однієї колекції для двох, то матимете додаткове спільне.

Цілковитим протилежностям у стосунках Овнам, Терезам, Рибам – парфуми від United Colors of Benetton / Фото: Інфографіка Life Сьогодні

Вона зрадіє свіжому парфуму United Dreams Together з фруктовими нотками бергамоту, соковитої смородини, персика та квітковими поєднаннями. А з ще кедровим деревом, ваніллю та мускусом, які розкриваються у шлейфі.

Він не втримається від стійких чоловічих парфумів United Dreams Together. В них відчутно насичені ноти імбиру, моху та кедру, а ще чорний перець та бергамот. Чоловіки люблять неординарні запахи, які натякнуть про їх сильний характер та впевнену позицію.

Обираючи аромат для вас та другої половинки, скористайтеся порадами з гороскопа. Але про експерименти не забувайте: купуйте лінійку парних парфумів для двох. Ви прослідкуєте, як реагуватиме людина на новий нетиповий аромат та як парні парфуми адаптуються до стосунків.

Експерименти – це найкращий лайфхак, щоб дізнатися одне одного. Але не ризикуйте з вибором магазину – обирайте перевірений BROCARD, де представлена оригінальна продукція світових брендів. Купувати якісний парфум важливо, адже тільки так ви зможете відчути аромат таким, яким його створив парфумер.

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