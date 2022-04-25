Кожен містить тижневий раціон: у Кам'янському підготували 50 тис. продуктових наборів

Жителям міста, які потребують гуманітарної підтримки, роздадуть набори з їжею

Для переселенців підготували чергову партію продуктових наборів, Фото: Каметсталь / Фото: Колаж: Сьогодні

У місті Кам'янське підготували вже понад 50 тисяч продуктових наборів, кожен з яких містить тижневий раціон.

Як розповів генеральний директор заводу Каметсталь групи Метінвест Дмитро Ліппа, частину наборів цього тижня роздадуть жителям міста, які цього потребують, ще частина сформує стратегічний запас.

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"Ми маємо гуманітарні набори, які ми оперативно надаємо тим, хто потребує допомоги. Майже 50 тис. таких наборів ми сформували, і кожен харчовий раціон розрахований приблизно на тиждень. Партії таких наборів вже роздали в Авдіівці та в інших містах на лінії зіткнення", – розповів Ліппа.

Робота для маріупольців

За словами гендиректора Каметсталі, місто стало прихистком для сотень переселенців із Маріуполя. Багатьох людей вже вдалося працевлаштувати на підприємство.

"Підприємство було готове до цієї хвилі переселенців, підготували велику кількість місць. Зараз у нас проживає майже 500 людей, ми намагаємось їх взяти на роботу", – поділився він.

Упродовж минулого тижня працевлаштували орієнтовно 150 людей. Ще майже 100 осіб оформлять упродовж наступного тижня. Це ті українці, які самостійно звернулися до бізнесу в пошуку роботи.

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Як відомо, компанія Метінвест спільно з ДТЕК та Фондом Ріната Ахметова, створила проєкт "Рятуємо життя", який вже закупив для українців 2,5 тис. тонн харчових продуктів.