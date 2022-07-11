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Як повернутися додому: Фонд Ріната Ахметова створив довідник для депортованих громадян України

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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11 липня, 12:43
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Спецпроєкт у зручній та простій формі відповідає на найактуальніші питання примусово вивезених до РФ громадян України
Створено довідник для насильно вивезених громадян України
Створено довідник для насильно вивезених громадян України / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабної війни Росія примусово депортувала на свої території близько 1,2 млн громадян України, у тому числі 240 тисяч дітей. Такі цифри наприкінці червня озвучила віцепрем’єр Ірина Верещук.

Громадян України відправляють у депресивні регіони РФ, де вони зазнають принижень і навіть тортур. Більшість насильно вивезених не знає, як діяти, щоби залишити територію країни-агресора.

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Для вирішення цієї проблеми Фонд Ріната Ахметова за сприяння Міністерства закордонних справ, Міністерства інтеграції та правозахисних організацій зібрав усі найактуальніші питання депортованих громадян України та підготував відповіді на них у вигляді карток.

"Депортації піддаються незахищені люди, більшість з яких мріє повернутися до України, але не знає, як це зробити. Спецпроєкт фонду у зручній та простій формі відповідає на найактуальніші питання депортованих. Ми створили довідник, який допоможе людям повернутися додому", — розповідає Наталія Ємченко, член наглядової ради Фонду Ріната Ахметова.

Ознайомитися із картками спецпроєкту для депортованих громадян України можна тут.

Проєкт реалізується у рамках музею "Голосу Мирних" Фонду Ріната Ахметова. Це найбільшій у світі архів історій мирних жителів України, які постраждали від війни. Наразі архів музею вже налічує понад 20 000 історій, зібраних із 2014 року.

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Кожна історія важлива! Розкажіть свою — щоби світ дізнався про пережите Україною, щоби зберегти минуле та теперішнє заради кращого майбутнього.

Поділитися історією можна так:

  • напишіть вашу історію на власній Facebook-сторінці з хештегами #Голоси_Мирних #розкажіть_свою_історію;
  • відвідайте портал музею (https://civilvoicesmuseum.org/) та натисніть кнопку "Розповісти історію" (праворуч зверху);
  • зверніться на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001.

Сергій Пономаренко
Сергій Пономаренко

Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка. Працював в газетах "Вечірній Київ", "Київський вісник", був автором публікацій у низці інших українських видань.

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