Как вернуться домой: Фонд Рината Ахметова создал справочник для депортированных граждан Украины

С начала полномасштабной войны Россия принудительно депортировала на свои территории около 1,2 млн граждан Украины, в том числе 240 тысяч детей. Такие цифры в конце июня озвучила вице-премьер Ирина Верещук.
Граждан Украины отправляют в депрессивные регионы РФ, где они подвергаются унижениям и даже пыткам. Большинство насильственно вывезенных не знают, как поступить, чтобы покинуть территорию страны-агрессора.
Для решения этой проблемы Фонд Рината Ахметова при содействии Министерства иностранных дел, Министерства интеграции и правозащитных организаций собрал все самые актуальные вопросы депортированных граждан Украины и подготовил ответы на них в виде карточек.
"Депортации подвергаются незащищенные люди, большинство из которых мечтают вернуться в Украину, но не знают, как это сделать. Спецпроект фонда в удобной и простой форме отвечает на самые актуальные вопросы депортированных. Мы создали справочник, который поможет людям вернуться домой", – рассказывает Наталья Емченко, член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.
Ознакомиться с карточками спецпроекта для депортированных граждан Украины можно здесь.
Проект реализуется в рамках музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. В настоящее время архив музея уже насчитывает более 20 000 историй, собранных с 2014 года.
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