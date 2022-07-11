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Как вернуться домой: Фонд Рината Ахметова создал справочник для депортированных граждан Украины

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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11 июля, 12:43
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Спецпроект в удобной и простой форме отвечает на самые актуальные вопросы принудительно вывезенных в РФ граждан Украины
Создан справочник для насильно вывезенных граждан Украины
Создан справочник для насильно вывезенных граждан Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабной войны Россия принудительно депортировала на свои территории около 1,2 млн граждан Украины, в том числе 240 тысяч детей. Такие цифры в конце июня озвучила вице-премьер Ирина Верещук.

Граждан Украины отправляют в депрессивные регионы РФ, где они подвергаются унижениям и даже пыткам. Большинство насильственно вывезенных не знают, как поступить, чтобы покинуть территорию страны-агрессора.

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Для решения этой проблемы Фонд Рината Ахметова при содействии Министерства иностранных дел, Министерства интеграции и правозащитных организаций собрал все самые актуальные вопросы депортированных граждан Украины и подготовил ответы на них в виде карточек.

"Депортации подвергаются незащищенные люди, большинство из которых мечтают вернуться в Украину, но не знают, как это сделать. Спецпроект фонда в удобной и простой форме отвечает на самые актуальные вопросы депортированных. Мы создали справочник, который поможет людям вернуться домой", – рассказывает Наталья Емченко, член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Ознакомиться с карточками спецпроекта для депортированных граждан Украины можно здесь.

Проект реализуется в рамках музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. В настоящее время архив музея уже насчитывает более 20 000 историй, собранных с 2014 года.

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Каждая история важна! Расскажите свою — чтобы мир узнал о пережитом Украиной, чтобы сохранить прошлое и настоящее ради лучшего будущего.

Поделиться историей можно так:

  • напишите вашу историю на собственной Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных #расскажите_свою_историю;
  • посетите портал музея ( https://civilvoicesmuseum.org/ ) и нажмите кнопку "Рассказать историю" (справа сверху);
  • обратитесь на бесплатную горячую линию 0(800) 509 001.

Сергей Пономаренко
Сергей Пономаренко

Закончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко. Прежде работал в газетах "Вечерний Киев", "Киевский вестник", был автором публикаций в ряде других украинских изданий.

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