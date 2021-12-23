Гід з beauty-подарунків під ялинку: 7 екопродуктів, які мають бути в кожного

Засоби для догляду – це найкращий презент під ялинку. За даними компанії Deloitte, 86% українців у 2020 році купували косметику. Тож будьте певні, якісному крему під ялинку друзі зрадіють більше, ніж солодощам.
Найважливіше, коли купуєте подарунок, – залишатися в тренді: бути свідомим і не обирати подарунок лише через естетичне паковання. У наш гід з beauty-подарунків під ялинку потрапили засоби бренду Yves Rocher – Експерта Рослинної Косметики® з 1959 року.
Бренд понад 60 років виготовляє косметику, яка допомагає жінкам залишатися красивими. Бо вона натуральна та екологічна, тож є розумним вибором у якості презенту. Серед новорічних колекцій 2021 ви точно знайдете своїх фаворитів для подарунку. Розпочнімо!
Перший продукт – must have для людей з дуже сухою шкірою рук
Потурбуйтеся про рідних, у яких лущиться шкіра рук взимку, – подаруйте їм крем "Апельсин у шоколаді". Завдяки формулі засобу з органічними оліями каріте та макадамії шкіра засяє та стане ніжною. Зручно користуватися продуктом будь-коли, бо ефекту липких рук після нанесення крему немає. Після першого користування захочеться повторити, щоб знову почути аромат апельсину в шоколаді на шкірі.
А чим вразити людей, яких кремом для рук не здивуєш?
Придбайте їм в подарунок бальзам для рук "Чарівний Каріте". Завдяки ніжній текстурі засобу він живить, відновлює та пом'якшує навіть найсухішу шкіру рук. Формула бальзаму містить 90% інгредієнтів натурального походження. Серед них органічна олія каріте, яка вироблена екобезпечним методом на батьківщині горіху (у Західній Африці). Бальзам стане фаворитом після першого нанесення.
А що купити хардворкеру, якому потрібен терміновий релакс?
Здивуйте його парфумованою свічкою "Ожинова насолода" з натуральними інгредієнтами у складі. Вона містить 50% рослинного воску та 50% мінерального воску. Достатньо буде ввімкнути улюблений фільм та запалити свічку зі спокусливим запахом солодкої ожини, щоб створити релаксову атмосферу. Такий подарунок зробить вечір затишним, а насичений аромат нагадає, що свято прийшло.
Хтось із рідних потребує особливого догляду за шкірою зимою?
Подаруйте їм крем-гель для душу "Чарівний Каріте", який не лише очищує, а й зволожить шкіру. Він має насичену текстуру, яка після контакту з водою перетворюється в ніжне молочко. Завдяки формулі, яка на 2/3 складається з рослинних олій, продукт живить суху шкіру та усуває відчуття стягнутості. Ідеально для використання в період морозів! Крем-гель у подарунок – це турбота не лише про рідних, а й про планету. Адже екотюбик містить на 25% менше пластику в порівнянні зі стандартним пакованням.
Далі – обираємо засіб для людей, які не забувають про зволоження губ
Хочете здивувати рідних, для яких гігієнічна помада – must have у щоденному догляді? Подаруйте їм бальзам для губ "Ожинова насолода". І їхнє beauty-життя вже не буде таким, як раніше. Бальзам для губ з екстрактом ожини миттєво живить шкіру завдяки вмісту олії каріте. Звичайна гігієнічна помада поза конкуренцією. Спокусливий аромат щоденно нагадуватиме про необхідність зволожити губи в холодну пору року.
Є серед ваших близьких люди, які мріють про відпочинок у спа 24/7?
Здивуйте їх олією для душу "Апельсин у шоколаді". І рідні матимуть змогу влаштувати спа вдома. Олію використовують замість гелю для душу, щоб максимально зволожити шкіру. При контакті з водою засіб перетворюється в ніжне молочко і м'яко очищає шкіру та "огортає" її легким ароматним шлейфом. Все завдяки рослинним компонентам: олії солодкого мигдалю та каноли, ефірній олії апельсина та екстракту какао. Використання цього засобу для душу нагадає процедуру в спа-салоні. Тішить, що екофлакон на 100% виготовлений з переробеного пластику й підлягає повторній переробці.
Що подарувати людині, яку ви мало знаєте, але хочете здивувати?
Подаруйте їй набір-квартет з колекції "Ожинова насолода". У нього входять мініверсії олії та гелю для душу, крему для рук, а також бальзаму для губ. Такий подарунок приємно здивує отримувача. Новорічний аромат ожини, екологічність бренду та якість складників закохають власника набору в новорічну лінійку (та у бренд) назавжди.
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