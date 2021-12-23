Гід з beauty-подарунків під ялинку: 7 екопродуктів, які мають бути в кожного

Ми знайшли продукцію, без якої не обійтися в Новому році. Вона ідеальна на подарунок рідним, бо тренд сьогодення – усвідомлений вибір

/ Фото: Інфографіка Life Сьогодні

Засоби для догляду – це найкращий презент під ялинку. За даними компанії Deloitte, 86% українців у 2020 році купували косметику. Тож будьте певні, якісному крему під ялинку друзі зрадіють більше, ніж солодощам.

/ Фото: Інфографіка Life Сьогодні

Найважливіше, коли купуєте подарунок, – залишатися в тренді: бути свідомим і не обирати подарунок лише через естетичне паковання. У наш гід з beauty-подарунків під ялинку потрапили засоби бренду Yves Rocher – Експерта Рослинної Косметики® з 1959 року.

Бренд понад 60 років виготовляє косметику, яка допомагає жінкам залишатися красивими. Бо вона натуральна та екологічна, тож є розумним вибором у якості презенту. Серед новорічних колекцій 2021 ви точно знайдете своїх фаворитів для подарунку. Розпочнімо!

Перший продукт – must have для людей з дуже сухою шкірою рук

Потурбуйтеся про рідних, у яких лущиться шкіра рук взимку, – подаруйте їм крем "Апельсин у шоколаді". Завдяки формулі засобу з органічними оліями каріте та макадамії шкіра засяє та стане ніжною. Зручно користуватися продуктом будь-коли, бо ефекту липких рук після нанесення крему немає. Після першого користування захочеться повторити, щоб знову почути аромат апельсину в шоколаді на шкірі.

А чим вразити людей, яких кремом для рук не здивуєш?

Придбайте їм в подарунок бальзам для рук "Чарівний Каріте". Завдяки ніжній текстурі засобу він живить, відновлює та пом'якшує навіть найсухішу шкіру рук. Формула бальзаму містить 90% інгредієнтів натурального походження. Серед них органічна олія каріте, яка вироблена екобезпечним методом на батьківщині горіху (у Західній Африці). Бальзам стане фаворитом після першого нанесення.

"Чарівний Каріте" стане фаворитом після першого нанесення / Фото: Інфографіка Life Сьогодні

А що купити хардворкеру, якому потрібен терміновий релакс?

Здивуйте його парфумованою свічкою "Ожинова насолода" з натуральними інгредієнтами у складі. Вона містить 50% рослинного воску та 50% мінерального воску. Достатньо буде ввімкнути улюблений фільм та запалити свічку зі спокусливим запахом солодкої ожини, щоб створити релаксову атмосферу. Такий подарунок зробить вечір затишним, а насичений аромат нагадає, що свято прийшло.

Хтось із рідних потребує особливого догляду за шкірою зимою?

Подаруйте їм крем-гель для душу "Чарівний Каріте", який не лише очищує, а й зволожить шкіру. Він має насичену текстуру, яка після контакту з водою перетворюється в ніжне молочко. Завдяки формулі, яка на 2/3 складається з рослинних олій, продукт живить суху шкіру та усуває відчуття стягнутості. Ідеально для використання в період морозів! Крем-гель у подарунок – це турбота не лише про рідних, а й про планету. Адже екотюбик містить на 25% менше пластику в порівнянні зі стандартним пакованням.

Далі – обираємо засіб для людей, які не забувають про зволоження губ

Хочете здивувати рідних, для яких гігієнічна помада – must have у щоденному догляді? Подаруйте їм бальзам для губ "Ожинова насолода". І їхнє beauty-життя вже не буде таким, як раніше. Бальзам для губ з екстрактом ожини миттєво живить шкіру завдяки вмісту олії каріте. Звичайна гігієнічна помада поза конкуренцією. Спокусливий аромат щоденно нагадуватиме про необхідність зволожити губи в холодну пору року.

Бальзам для губ "Ожинова насолода" – must have у щоденному догляді / Фото: Інфографіка Life Сьогодні

Є серед ваших близьких люди, які мріють про відпочинок у спа 24/7?

Здивуйте їх олією для душу "Апельсин у шоколаді". І рідні матимуть змогу влаштувати спа вдома. Олію використовують замість гелю для душу, щоб максимально зволожити шкіру. При контакті з водою засіб перетворюється в ніжне молочко і м'яко очищає шкіру та "огортає" її легким ароматним шлейфом. Все завдяки рослинним компонентам: олії солодкого мигдалю та каноли, ефірній олії апельсина та екстракту какао. Використання цього засобу для душу нагадає процедуру в спа-салоні. Тішить, що екофлакон на 100% виготовлений з переробеного пластику й підлягає повторній переробці.

Що подарувати людині, яку ви мало знаєте, але хочете здивувати?

Подаруйте їй набір-квартет з колекції "Ожинова насолода". У нього входять мініверсії олії та гелю для душу, крему для рук, а також бальзаму для губ. Такий подарунок приємно здивує отримувача. Новорічний аромат ожини, екологічність бренду та якість складників закохають власника набору в новорічну лінійку (та у бренд) назавжди.