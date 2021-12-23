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Гид из beauty-подарков под елку: 7 экопродуктов, которые должны быть у каждого

Спецпроект
Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
23 декабря, 15:48
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Мы обнаружили продукцию, без которой не обойтись в Новом году. Она идеальна на подарок родным, потому что тренд сегодняшнего дня – осознанный выбор
/ Фото: Инфографика Life Сегодня

Средства по уходу – это лучший презент под елку. По данным компании Deloitte, 86% украинцев в 2020 году покупали косметику. Поэтому будьте уверены, качественному крему под елку друзья обрадуются больше, чем сладостям.

86% украинцев в 2020 году покупали косметику
86% украинцев в 2020 году покупали косметику / Фото: Инфографика Life Сегодня

Самое важное, когда приобретаете подарок, – оставаться в тренде: быть сознательным и не выбирать подарок только из-за эстетической упаковки. В наш гид из beauty-подарков под елку попали средства бренда Yves Rocher – Эксперта Растительной Косметики® с 1959 года.

Бренд более 60 лет производит косметику, которая помогает женщинам оставаться красивыми. Потому что она натуральная и экологичная, поэтому является разумным выбором в качестве презента. Среди новогодних коллекций 2021 вы точно найдете своих фаворитов для подарка. Начнем!

Первый продукт – must have для людей с очень сухой кожей рук

Позаботьтесь о родных, у которых шелушится кожа рук зимой, – подарите им крем "Апельсин в шоколаде" . Благодаря формуле средства с органическими маслами карите и макадамии кожа засияет и станет нежной. Удобно пользоваться продуктом в любое время, потому что эффекта липких рук после нанесения крема нет. После первого использования захочется повторить, чтобы снова услышать аромат апельсина в шоколаде на коже.

Первый продукт – must have для людей с очень сухой кожей рук
Первый продукт – must have для людей с очень сухой кожей рук / Фото: Инфографика Life Сегодня

А чем поразить людей, которых кремом для рук не удивишь?

Купите им в подарок бальзам для рук "Волшебный Карите". Благодаря нежной текстуре средства он питает, восстанавливает и смягчает даже самую сухую кожу рук. Формула бальзама содержит 90% ингредиентов натурального происхождения. Среди них органическое масло карите, произведенное экобезопасным методом на родине ореха (в Западной Африке). Бальзам станет фаворитом после первого нанесения.

А что купить хардворкеру, которому нужен срочный релакс?

Удивите его парфюмированной свечой "Ежевичное наслаждение" с натуральными ингредиентами в составе. Она содержит 50% воска и 50% минерального воска. Достаточно будет включить любимый фильм и зажечь свечу с соблазнительным запахом сладкой ежевики, чтобы создать релаксовую атмосферу. Такой подарок сделает вечер уютным, а насыщенный аромат напомнит, что праздник пришел.

Кто-то из родных нуждается в особом уходе за кожей зимой?

Подарите им крем-гель для душа "Волшебный Карите", который не только очищает, но и увлажнит кожу. У него насыщенная текстура, которая после контакта с водой превращается в нежное молочко. Благодаря формуле, которая на 2/3 состоит из растительных масел, продукт питает сухую кожу и устраняет ощущение стянутости. Идеально для использования в период морозов! Крем-гель в подарок – это забота не только о родных, но и о планете. Ведь экотюбик содержит на 25% меньше пластика по сравнению со стандартной упаковкой.

Подарите крем-гель для душа "Волшебный Карите"
Подарите крем-гель для душа "Волшебный Карите" / Фото: Инфографика Life Сегодня

Далее – выбираем средство для людей, которые не забывают об увлажнении губ

Хотите удивить родных, для которых гигиеническая помада – must have в ежедневном уходе? Подарите им бальзам для губ "Ежевичное наслаждение". И их beauty-жизнь уже не будет такой, как раньше. Бальзам для губ с экстрактом ежевики мгновенно питает кожу благодаря содержанию карите. Обычная гигиеническая помада вне конкуренции. Соблазнительный аромат будет ежедневно напоминать о необходимости увлажнить губы в холодное время года.

Есть ли среди ваших близких люди, мечтающие об отдыхе в спа 24/7?

Удивите их маслом для душа "Апельсин в шоколаде". И родные смогут устроить спа дома. Масло используют вместо геля для душа, чтобы максимально увлажнить кожу. При контакте с водой средство превращается в нежное молочко и мягко очищает кожу и "окутывает" ее легким ароматным шлейфом. Все благодаря растительным компонентам: масла сладкого миндаля и канолы, эфирного масла апельсина и экстракта какао. Использование этого средства для душа напомнит процедуру в спа-салоне. Радует, что экофлакон на 100% изготовлен из переработанного пластика и подлежит вторичной переработке.

Что подарить человеку, которого вы мало знаете, но хотите удивить?

Подарите ей набор-квартет из коллекции "Ежевичное наслаждение". В него входят мини-версии масла и геля для душа, крема для рук, а также бальзама для губ. Такой подарок приятно удивит получателя. Новогодний аромат ежевики, экологичность бренда и качество составляющих влюбят владельца набора в новогоднюю линейку (и бренд) навсегда.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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