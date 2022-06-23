Фонд Ріната Ахметова та ДТЕК передали переселенцям зі Сходу партію продуктових наборів

Фонд Ріната Ахметова та вугледобувні підприємства ДТЕК Енерго передали чергові партії гуманітарної допомоги жителям Дніпропетровщини.
Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті ДТЕК.
Продуктові набори призначені переселенцям та їх родинам з тимчасово окупованих територій.
Передусім це підтримка тим, хто знайшов прихисток в шахтарських гуртожитках і постійну роботу на філіях та шахтоуправліннях компанії.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Група ДТЕК направила на підтримку ЗСУ, сил тероборони та гумдопомогу майже пів мільярда гривень.
В якості гуманітарної допомоги, серед іншого, компанією було спрямовано 51 тонну продуктів.