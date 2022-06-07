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Енергетики цілодобово працюють над відновленням електропостачання на Донеччині – ДТЕК

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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7 червня, 19:12
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Розповідаємо, за рахунок чого енергетикам вдається швидко відновлювати світло у регіонах, де відбуваються бойові дії
ДТЕК перейшов на цілодобову роботу
ДТЕК перейшов на цілодобову роботу / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Енергетики компанії ДТЕК Ріната Ахметова працюють у цілодобовому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання населених пунктів, знеструмлених через обстріли російськими окупантами.

Про це повідомив гендиректор ДТЕК мережі Олександр Фоменко в ефірі національного телемарафону.

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"Наші бригади працюють цілодобово. Зараз 20 бригад працюють над відновленням електропостачання. Ми працюємо, завозимо матеріали, працює техніка і, попри ситуацію, ми робимо все можливе, щоб мешканці мали можливість користуватися електроенергією", – повідомив Фоменко.

За минулу добу енергетики компанії повернули світло у більш ніж 7000 осель області.

"На жаль, сьогодні стоїть питання – доступ до виконання робіт для бригад. Ми працюємо разом з військовими, отримуємо від них дозволи на виконання робіт і потім тільки працюємо. Тому з матеріалами, технікою та пальним поки проблем немає", – зазначив Фоменко.

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Енергетик підкреслив, що попри складну ситуацію фахівці не відмовляються працювати біля зони активних бойових дій.

"У нас дуже відповідальні люди працюють у компанії. Тому у нас поки немає проблем з фахівцями, котрі виїжджають на аварійні роботи. Люди працюють у складних умовах, але вони розуміють, для чого вони працюють", – каже Фоменко.

Нагадаємо, за минулий тиждень у Донецькій області світло повернули понад 134 тис. родин.

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Раніше ми розповідали, в яких регіонах енергетики відновили світло у травні. Також ми писали, як об'єкти критичної інфраструктури з початку війни забезпечуються світлом.

Віталій Чайка
Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні

Працюю у ЗМІ з 2016 року. Цікавлюся економікою та спортом.

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