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Запорізькі захисники отримали від Метінвесту 1000 бронежилетів за тиждень

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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2 червня, 12:27
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З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну компанія передала понад 100 тисяч бронежилетів для українських військових
Запорізькі захисники отримали бронежилети та каски від металургів
Запорізькі захисники отримали бронежилети та каски від металургів / Фото: Колаж: Сьогодні

Запорізькі захисники, які боронять Україну на передовій, за тиждень отримали 1000 бронежилетів та 700 касок. Передала амуніцію компанія "Метінвест" Ахметова та Новинського.

"З перших днів російської навали група "Метінвест" допомагає Збройним силам України, підрозділам Національної гвардії та територіальної оборони в містах присутності. Це наш обов’язок як української компанії. За останній тиждень підрозділам Нацгвардії ми передали більш як 1 тисячу бронежилетів та приблизно 700 касок. Ця амуніція захищатиме наших військових на передовій, – зазначив директор із закупівель Запоріжсталі Євген Авджі.

Нагадаємо, що бронепластини для бронежилетів виготовляють на підприємствах групи "Метінвест". Від початку війни металурги освоїли техніку їх виробництва. До ЗСУ вже передали понад 20 тис. пластин від "Метінвесту".

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Також нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну група "Метінвест" передає понад 100 тис. бронежилетів для українських військових: 90 тис. бронежилетів виготовлять за підтримки групи "Метінвест", ще 20 тис. бронежилетів закуплено коштом компанії за кордоном. Окрім бронежилетів, українські захисники отримали від "Метінвесту" понад 3,5 тис. касок.

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