Військові Національної гвардії отримали партію в 1000 бронежилетів від компанії Метінвест

Амуніція буде передана для військових частин Херсонського і Миколаївського гарнізонів

Компанія "Метінвест" передала бійцям Національної гвардії чергову партію бронежилетів / Фото: Колаж: Сьогодні

Військовослужбовці Національної гвардії України отримали чергову партію захисної амуніції від компанії "Метінвест" Ахметова та Новинського – 1000 бронежилетів, укомплектованих українськими плитами та плитоносками. Цю партію доправлять у частини Херсонського і Миколаївського гарнізонів.

"Ми передаємо частинам НГУ тисячу бронежилетів – це та потреба, яка була нам заявлена тиждень тому. Особливість цієї передачі – у тому, що ми передаємо бронежилети цілком українського виробництва. Ми знайшли підрядника, який шиє плитоноски дуже гарної якості, вони відповідають всім стандартам безпеки, а плити, традиційно – виробництва "Метінвест", класу 4 та 4+, які забезпечують достатній захист для того, щоб хлопці могли виконувати свої завдання на передній лінії фронту", – розповів генеральний директор Запоріжсталі Олександр Мироненко.

Запорізький гарнізон Національної гвардії отримав від компанії "Метінвест" вже понад 3 тис. бронежилетів, що дало змогу повністю закрити потребу у захисті, розповідає офіцер Національної гвардії України Андрій Бєляєв.

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"У частинах Національної гвардії Запорізького гарнізону, завдяки допомозі компанії, потреба у бронежилетах закрита на 100%. Тому ці бронежилети у кількості 1000 штук будуть передані для військових частин Херсонського і Миколаївського гарнізонів", – зазначив військовослужбовець.

Нагадаємо, раніше компанія "Метінвест" передала ГУР партію дронів на понад 500 тисяч доларів, а також 1000 комплектів амуніції спецпризначення. Наприкінці травня Група направила військовій частині Нацгвардії України 1000 одиниць засобів захисту, а раніше – надала Сухопутним військам ЗСУ понад 60 дронів і 50 комплектів приладів нічного бачення та спецкасок загальною вартістю 10 млн грн. Всього ж від початку війни "Метінвест" направив на допомогу Україні та українцям вже понад 1,5 млрд грн.