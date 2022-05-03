Hub
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
💥 Ракетний обстріл 3 травня ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022 ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Економіка

В НБУ підтвердили, що підстав для націоналізації Альфа-Банку чи визнання його неплатоспроможним немає

Актуально
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 травня, 15:37
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Альфа-Банк Україна є одним із системно важливих банків України з великою кількістю клієнтів

У Національному банку України не бачать підстав для націоналізації Альфа-Банку чи визнання його неплатоспроможним. Про це в інтервʼю віданню Forbes повідомив заступник голови НБУ Ярослав Матузка.

"Банк стикнувся з репутаційним ризиком. Проблем із ліквідністю та якістю кредитного портфеля в нього немає. Підстав визнавати банк неплатоспроможним на сьогодні немає, як і підстав для його націоналізації", – зазначив Ярослав Матузка.

Нагадаємо, Альфа-Банк Україна визнано одним із системно важливих банків України. Фінустанова обслуговує понад 2,5 млн клієнтів – фізичних осіб.

Реклама

"Альфа-Банк – системний банк з великою кількістю клієнтів. Прийнято закон про стовідсоткове покриття вкладів населення у банках. Тому Альфа-Банк під особливим наглядом", – сказав заступник голови Національного банку України Ярослав Матузка.

Для зняття репутаційних ризиків Альфа-Банк, відповідно до законодавства, погодив з НБУ довірену особу – Сімеона Дянкова, якому було передане право голосу за акціями акціонерів, чия репутація визнана небездоганною, та право будь-яким чином брати участь в управлінні банком.

"Довірена особа в Альфа-Банку буде здійснювати управління акціями підсанкційних осіб. Щоб не допустити маніпуляцій з боку колишніх акціонерів, довірена особа погоджуватиме свої рішення з Нацбанком", – уточнив Ярослав Матузка.

Наразі Альфа-Банк працює в межах чинного законодавства України, враховуючи всі вимоги та обмеження, які виникли у зв’язку із введенням воєнного стану в країні.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

головне
Популярне
Автори Segodnya.ua
Наші автори
Ігор Сєров "24 лютого стало ясно, що далі ховати голову в пісок неможливо" – Ігор Волобуєв Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Богдан Амінов ЄС та Велика Британія ввели санкції особисто проти Путіна Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Софія Зінов’єва Перехід на нові платіжки: "Нафтогаз" пояснив, коли чекати на зміни Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Більше лайфхаків
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Герої не вмирають!

Врятував Київ від техногенної катастрофи… Андрій Нікончук – солдат ракетно-зенітного підрозділу, який захищав Київську ГЕС. Завдяки точності та холоднокровності “зенітника” нашим ППО вдалося знищити безліч повітряних цілей, у тому числі й ракет, спрямованих на ГЕС. Загинув унаслідок ворожого обстрілу. Герой України Посмертно.

Історія звитяги
Нескорені
Дармограй Роман Анатолійович - підполковник, командир 3 батальйону 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців. Знищив ворожу танкову колону біля Броварів, в результаті чого загинув один з вищих офіцерів РФ. Зробив великий внесок в те, що окупанти так і не змогли увійти у Київ. Герой України.
Історія героя
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.83

статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

37812.75

Cardano (ADA)

0.77

Bitcoin Cash (BCH)

279.93

Ethereum Classic (ETC)

26.94

Litecoin (LTC)

98.88

Theta (THETA)

2.28

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
37,84
36,04
40,56
32,47
37,84
36,04
40,65
30,98
-
36,09
40,65
30,37
-
35,86
40,59
30,00
-
-
42,68
31,81
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
31,47
-
36,04
40,65
30,97
-
36,04
40,65
31,46
-
36,29
40,65
30,37

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Hub
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти