В НБУ підтвердили, що підстав для націоналізації Альфа-Банку чи визнання його неплатоспроможним немає

Альфа-Банк Україна є одним із системно важливих банків України з великою кількістю клієнтів

У Національному банку України не бачать підстав для націоналізації Альфа-Банку чи визнання його неплатоспроможним. Про це в інтервʼю віданню Forbes повідомив заступник голови НБУ Ярослав Матузка.

"Банк стикнувся з репутаційним ризиком. Проблем із ліквідністю та якістю кредитного портфеля в нього немає. Підстав визнавати банк неплатоспроможним на сьогодні немає, як і підстав для його націоналізації", – зазначив Ярослав Матузка.

Нагадаємо, Альфа-Банк Україна визнано одним із системно важливих банків України. Фінустанова обслуговує понад 2,5 млн клієнтів – фізичних осіб.

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"Альфа-Банк – системний банк з великою кількістю клієнтів. Прийнято закон про стовідсоткове покриття вкладів населення у банках. Тому Альфа-Банк під особливим наглядом", – сказав заступник голови Національного банку України Ярослав Матузка.

Для зняття репутаційних ризиків Альфа-Банк, відповідно до законодавства, погодив з НБУ довірену особу – Сімеона Дянкова, якому було передане право голосу за акціями акціонерів, чия репутація визнана небездоганною, та право будь-яким чином брати участь в управлінні банком.

"Довірена особа в Альфа-Банку буде здійснювати управління акціями підсанкційних осіб. Щоб не допустити маніпуляцій з боку колишніх акціонерів, довірена особа погоджуватиме свої рішення з Нацбанком", – уточнив Ярослав Матузка.

Наразі Альфа-Банк працює в межах чинного законодавства України, враховуючи всі вимоги та обмеження, які виникли у зв’язку із введенням воєнного стану в країні.