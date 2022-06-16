Від початку війни переселенці у Запоріжжі отримали понад 21 тисячу продуктових наборів від Фонду Ріната Ахметова

Черговий гуманітарний вантаж передано до "Зеленого центру Метінвест" у Запоріжжі

Переселенці отримали гуманітарну допомогу у Запоріжжі / Фото: Колаж: Сьогодні

З перших днів повномасштабного вторгнення Запоріжжя стало не тільки великими логістичним центром на сході нашої країни, але й другою домівкою для багатьох переселенців. Люди прибувають до міста з тимчасово окупованих територій та населених пунктів, які розташовані на лінії вогню.

Для того щоб допомогти людям якнайскоріше адаптуватися до нових життєвих обставин, Фонд Ріната Ахметова передав черговий гуманітарний вантаж до "Зеленого центру Метінвест" у Запоріжжі. Понад 1,4 тисячі продуктових наборів будуть розподілені серед тих переселенців, які цього найбільше потребують.

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До складу наборів увійшли продукти першої необхідності:

макаронні вироби;

борошно;

цукор;

тушковане м‘ясо;

паштет;

печиво.

Загалом для людей, які знайшли прихисток у Запоріжжі, фонд уже передав понад 21 тисячу продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів з продуктами харчування.

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Більше ніж 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою фонду, решта — бізнесами SCM.

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Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".