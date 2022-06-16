С начала войны переселенцы в Запорожье получили более 21 тысячи продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова

Очередной гуманитарный груз передан в "Зеленый центр Метинвест" в Запорожье

Переселенцы получили гуманитарную помощь в Запорожье / Фото: Коллаж: Сегодня

С первых дней полномасштабного вторжения Запорожье стало не только крупным логистическим центром на востоке нашей страны, но и вторым домом для многих переселенцев. Люди прибывают в город с временно оккупированных территорий и населенных пунктов, расположенных на линии огня.

Чтобы помочь людям как можно скорее адаптироваться к новым жизненным обстоятельствам, Фонд Рината Ахметова передал очередной гуманитарный груз в "Зеленый центр Метинвест" в Запорожье. Более 1,4 тысячи продуктовых наборов будут распределены среди тех переселенцев, которые в этом наиболее нуждаются.

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В состав наборов вошли продукты первой необходимости:

макаронные изделия;

мука;

сахар;

тушеное мясо;

паштет;

печенье.

В целом для людей, нашедших убежище в Запорожье, фонд уже передал более 21 тысячи продуктовых наборов. Всего жителям Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Отметим, что с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них были охвачены помощью фонда, остальные — бизнесами SCM.

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".