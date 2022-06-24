Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Відступ із Сєвєродонецька 👊 Литва проти Кремля ☠ Наступ на Київ? Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Новини Економіка

З початку війни ДТЕК Ахметова дав нову роботу для тисячі переселенців

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 червня, 14:54
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Новим працівникам допомагають здобути спеціальність або освоїти іншу професію
Переселенці отримують роботу на підприємствах ДТЕК Енерго
Переселенці отримують роботу на підприємствах ДТЕК Енерго / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку війни на підприємствах ДТЕК Енерго було забезпечено роботою більше ніж 2 тисяч нових співробітників. З них 958 осіб – переселенці, які виїхали з окупованих регіонів України чи тих, де тривають бойові дії.

Про це йдеться в повідомленні компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

Реклама

Найбільше працевлаштовано на шахтах та допоміжних підприємствах ДТЕК Енерго на Дніпропетровщині.

"На підприємствах новачкам допомагають отримати спеціальність, навчитися новій професії, поновити професійні посвідчення. За потреби надають місця у гуртожитках. Компанія підтримує новачків під час адаптації до виробничого процесу, забезпечує усім необхідним та медстрахуванням, регулярно та в повному обсязі виплачує зарплатню", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, з початку війни ДТЕК Ахметова направив на підтримку захисників України та гуманітарні цілі понад 500 млн грн.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

головне
Популярне
Автори Segodnya.ua
Наші автори
Ігор Сєров У Херсоні підірвали авто відомого колаборанта (відео) Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Богдан Амінов ЄС та Велика Британія ввели санкції особисто проти Путіна Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Софія Зінов’єва AliExpress не відправляє посилки деяких клієнтів "Нової пошти" – що відбувається Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Більше лайфхаків
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Герої не вмирають!

Позивний “Звір”... Михайло Завірюхін - син легендарного розвідника-героя Ігоря Завірюхина, ім’ям якого названо вулицю в Броварах. З перших днів вторгнення пішов добровольцем у ЗСУ. Загинув під Сєвєродонецьком, виконуючи бойове завдання.

Історія героя
Нескорені
Розвідник із позивним "Кіт" та снайпер "Білка" - бійці 97-го батальйону 60-ї окремої піхотної бригади. Познайомилися після поранень на Донбасі (обидва воювали в АТО), запланували весілля, але після 24 лютого зрозуміли, що не зможуть сидіти вдома і пішли на фронт, де й повінчалися…
Історія кохання
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.73

статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

21208.36

Cardano (ADA)

0.5

Bitcoin Cash (BCH)

119.96

Ethereum Classic (ETC)

16.57

Litecoin (LTC)

56.39

Theta (THETA)

1.37

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
42,43
-
-
-
41,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
42,04
-
50,00
55,00
41,95

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Hub
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти