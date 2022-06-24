З початку війни ДТЕК Ахметова дав нову роботу для тисячі переселенців

Новим працівникам допомагають здобути спеціальність або освоїти іншу професію

Переселенці отримують роботу на підприємствах ДТЕК Енерго / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку війни на підприємствах ДТЕК Енерго було забезпечено роботою більше ніж 2 тисяч нових співробітників. З них 958 осіб – переселенці, які виїхали з окупованих регіонів України чи тих, де тривають бойові дії.

Про це йдеться в повідомленні компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

Реклама

Найбільше працевлаштовано на шахтах та допоміжних підприємствах ДТЕК Енерго на Дніпропетровщині.

"На підприємствах новачкам допомагають отримати спеціальність, навчитися новій професії, поновити професійні посвідчення. За потреби надають місця у гуртожитках. Компанія підтримує новачків під час адаптації до виробничого процесу, забезпечує усім необхідним та медстрахуванням, регулярно та в повному обсязі виплачує зарплатню", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, з початку війни ДТЕК Ахметова направив на підтримку захисників України та гуманітарні цілі понад 500 млн грн.