Російським військовим, які здаються в полон з технікою, український банк заплатить у рублях

Укргазбанк готовий віддати готівку в рублях тим військовим, які здаватимуться в полон ЗСУ разом з технікою та зброєю

Укргазбанк готовий віддати всю свою готівку в рублях тим російським військовим, які здаватимуться в полон Збройним силам України разом з технікою та зброєю. Про це держустанова повідомила на сайті.

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"Всі ми знаємо, що російському війську бракує мотивації, тому ми вирішили трохи підштовхнути військових до прийняття вірного рішення і готові заплатити більше грошей, ніж пропонують їм вдома. Навіть більше тієї посмертної виплати, на яку спромоглася їхня держава", — йдеться в повідомленні.

До того ж разом з грошима вони отримають шанс врятувати своє життя, яке вони точно втратять, щойно піднімуть зброю в Україні. Для цього потрібно небагато: здатися в полон нашим героїчним Збройним силам і віддати всю техніку та зброю.

Як вказують у банку, "ми розуміємо, що „гості" ці із далекого минулого, де не працюють платіжні системи Visa та Mastercard, тому виплати гарантуємо лише готівкою. Ці гроші для нас не мають жодної цінності, ну не спалювати ж їх, до того ж це неекологічно!"

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Банк готовий запропонувати кожному російському загарбнику, який наважиться здатися в полон зі зброєю та технікою, по 100 тисяч рублів готівкою.