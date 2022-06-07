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Допомога під час війни: Фонд Ріната Ахметова продовжує підтримувати переселенців у Києві

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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7 червня, 15:01
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Розповідаємо, де у столиці внутрішньо переміщені особи можуть отримати продуктові набори
Переселенці отримали чергову партію гуманітарної допомоги
Переселенці отримали чергову партію гуманітарної допомоги / Фото: Колаж: Сьогодні

Київ продовжує приймати людей, які евакуювалися з найгарячіших точок нашої країни. Нині їм дуже непросто, адже більшість змушені починати своє життя фактично з однієї валізи.

Для того, щоби допомогти переселенцям у цей скрутний час, Фонд Ріната Ахметова передав партію продуктових наборів до територіального центру соціального обслуговування Деснянського району Києва. До складу наборів увійшли:

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  • макаронні вироби;
  • згущене молоко;
  • борошно;
  • цукор;
  • пшенична крупа;
  • консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом Фонд уже направив до Києва понад 54 тисячі наборів із продуктами тривалого зберігання. Усього такі набори отримають 200 тисяч мешканців України.

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 мільйона українців. Більше ніж 1,1 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".

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