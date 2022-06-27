Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚠ Загроза з Білорусі 💸 Дефолт Росії ✅ Саміт G7 📺 Пояснює Панюта
СЬОГОДНІ Новини Економіка

Покровська громада отримала партію кевларових касок від Метінвесту

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 червня, 13:49
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Каски, які допоможуть зберегти життя, будуть передані для працівників житлово-комунальної сфери
Покровська громада отримала 90 надійних кевларових касок від компанії "Метінвест"
Покровська громада отримала 90 надійних кевларових касок від компанії "Метінвест" / Фото: Колаж: Сьогодні

Покровська громада отримала партію у 90 надійних кевларових касок, які допоможуть зберегти життя. Передав каски генеральний директор компанії "Метінвест" Юрій Риженков.

"Засоби захисту нам вкрай необхідні. Ними ми зможемо забезпечити працівників житлово-комунальної сфери. Незважаючи на воєнні дії, у нашій громаді працюють всі комунальні підприємства, які підтримують чистоту та порядок, задіяні на роботах з усунення наслідків обстрілів", – зазначив заступник Покровського міського голови Олександр Добровольський.

Допомагає компанія не тільки засобами захисту, але й фінансово: за словами Добровольського, 52% надходжень до місцевого бюджету – це надходження від підприємств компанії "Метінвест". Завдяки цьому громада живе, працює та будує плани на подальший розвиток.

Реклама

"Навіть під час війни люди отримують гідну заробітну плату, а це – соціальна захищеність не лише самих працівників, а й членів їхніх родин та ветеранів праці. Не помилюся, якщо скажу, що третина жителів нашої громади так чи інакше пов’язана із підприємствами Метінвест Покровськвугілля. Тому дякуємо керівництву компанії за підтримку наших людей та надану можливість їм стабільно працювати", – зазначила секретар Покровської міської ради Наталія Іваньо.

У свою чергу Юрій Риженков зазначив:

"Метінвест активно підтримує усіх українців. Своїм співробітникам, які втратили робочі місця, допомагають працевлаштуватися на нових підприємствах. Компанія активно допомагає захисникам України і продовжуватиме це робити надалі – до повної перемоги над ворогом".

Нагадаємо, раніше компанія "Метінвест" передала ГУР партію дронів на понад 500 тисяч доларів, а також 1000 комплектів амуніції спецпризначення. Наприкінці травня група направила військовій частині Нацгвардії України 1000 одиниць засобів захисту, а раніше – надала Сухопутним військам ЗСУ понад 60 дронів і 50 комплектів приладів нічного бачення та спецкасок загальною вартістю 10 млн грн. Всього ж від початку війни "Метінвест" направив на допомогу Україні та українцям вже понад 1,5 млрд грн.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

головне
Популярне
Автори Segodnya.ua
Наші автори
Ігор Сєров Ракетний удар по Києву. Ми дізналися нові деталі про постраждалу сім'ю (фото) Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Богдан Амінов ЄС та Велика Британія ввели санкції особисто проти Путіна Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Софія Зінов’єва На чорному ринку чергові зміни – що відбувається з доларом Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Більше лайфхаків
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Герої не вмирають!

Взірець військового розвідника... Олександр Штоюнда - майор, заступник командира, начальник повітряно-десантної служби 18-го окремого батальйону морської піхоти. На війні з 2014 року: Маріуполь, Краснопартизанськ, Ізварино, Білокамянка... Неодноразово нагороджений, в тому числі орденом Богдана Хмельницького. Загинув, виконуючи бойове завдання…

Історія героя
Нескорені
Дмитро Чавалах - старший лейтенант ЗСУ. Перший бойовий досвід юнак з Хмельниччини отримав ще у 2014 році, є учасником АТО. Зараз він вже визнаний майстер військової справи, командир підрозділу. За особисту мужність при обороні Херсонської області удостоєний звання Герой України.
Історія звитяги
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.77

статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

20714.72

Cardano (ADA)

0.49

Bitcoin Cash (BCH)

112.4

Ethereum Classic (ETC)

16.5

Litecoin (LTC)

56.04

Theta (THETA)

1.33

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
48,90
56,00
39,00
-
50,00
55,00
41,90
-
-
-
41,99
-
-
57,99
39,99
-
51,00
57,00
41,97
-
-
56,99
41,22
-
50,99
57,99
41,88
-
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,95

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Hub
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти