Метінвест передав ЗСУ вже понад 20 тис. пластин для бронежилетів

Українські захисники відзначають, що якість амуніції дуже висока, вона комфортна у користуванні

ЗСУ отримали захисну амуніцію від компанії Метінвест / Фото: Колаж: Сьогодні

З початком війни металурги компанії "Метінвест" освоїли техніку виробництва бронепластин. До Збройних сил України передали вже понад 20 тис. таких пластин: днями чергову партію захисного спорядження у вигляді бронежилетів та касок отримали запорізькі військовослужбовці. На черзі – Донеччина: підрозділи, які дислокуються біля Авдіївки.

"Захисна амуніція призначена для наших воїнів, які виконують бойові завдання на лінії зіткнення з ворогом. Ми розуміємо, що кожна одиниця захисту – це врятоване життя військового. А врятований військовий – це сотні врятованих життів цивільних. Тому ми робимо все необхідне, щоб забезпечувати наших воїнів захисною амуніцією. Цього тижня ми передавали бронежилети та каски військовим у Дніпропетровській області. Також домовилися про постачання амуніції з керівниками військових частин, які базуються в Авдіївці, – зараз вони формують свої потреби. Ми робитимемо все, що від нас залежить, щоб захистити наші міста", – розповів генеральний директор компанії "Метінвест" Олександр Мироненко.

Військові зазначають: потреба в бронежилетах і касках є завжди, тому допомога від "Метінвесту" надзвичайно актуальна. Тим паче, що якість амуніції дуже висока, вона комфортна в користуванні.

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"Від усіх військовослужбовців хотів би подякувати компанії "Метінвест" за підтримку боєготовності підрозділів Національної гвардії України. З початку повномасштабної воєнної агресії наша частина отримала від Запоріжсталі 1050 касок та 1800 бронежилетів. Уся ця амуніція зараз забезпечує захист бійців НГУ, які перебувають на передових позиціях оборони нашої Батьківщини", – зазначив полковник Національної гвардії України Андрій Бєляєв.

Нагадаємо, всього компанія "Метінвест" Ахметова та Новинського передасть українським військовим понад 100 тис. бронежилетів: 90 тис. будуть вироблені за підтримки "Метінвесту" і ще 20 тис. – придбані коштом компанії за кордоном. Окрім бронежилетів, українські захисники отримали від "Метінвесту" понад 3,5 тис. касок.