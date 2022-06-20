Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Україна в ЄС 💪 Казахстан проти Кремля 🚨 Під обстрілами Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Новини Економіка

Метінвест передав ЗСУ вже понад 20 тис. пластин для бронежилетів

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 червня, 16:18
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українські захисники відзначають, що якість амуніції дуже висока, вона комфортна у користуванні
ЗСУ отримали захисну амуніцію від компанії Метінвест
ЗСУ отримали захисну амуніцію від компанії Метінвест / Фото: Колаж: Сьогодні

З початком війни металурги компанії "Метінвест" освоїли техніку виробництва бронепластин. До Збройних сил України передали вже понад 20 тис. таких пластин: днями чергову партію захисного спорядження у вигляді бронежилетів та касок отримали запорізькі військовослужбовці. На черзі – Донеччина: підрозділи, які дислокуються біля Авдіївки.

"Захисна амуніція призначена для наших воїнів, які виконують бойові завдання на лінії зіткнення з ворогом. Ми розуміємо, що кожна одиниця захисту – це врятоване життя військового. А врятований військовий – це сотні врятованих життів цивільних. Тому ми робимо все необхідне, щоб забезпечувати наших воїнів захисною амуніцією. Цього тижня ми передавали бронежилети та каски військовим у Дніпропетровській області. Також домовилися про постачання амуніції з керівниками військових частин, які базуються в Авдіївці, – зараз вони формують свої потреби. Ми робитимемо все, що від нас залежить, щоб захистити наші міста", – розповів генеральний директор компанії "Метінвест" Олександр Мироненко.

Військові зазначають: потреба в бронежилетах і касках є завжди, тому допомога від "Метінвесту" надзвичайно актуальна. Тим паче, що якість амуніції дуже висока, вона комфортна в користуванні.

Реклама

"Від усіх військовослужбовців хотів би подякувати компанії "Метінвест" за підтримку боєготовності підрозділів Національної гвардії України. З початку повномасштабної воєнної агресії наша частина отримала від Запоріжсталі 1050 касок та 1800 бронежилетів. Уся ця амуніція зараз забезпечує захист бійців НГУ, які перебувають на передових позиціях оборони нашої Батьківщини", – зазначив полковник Національної гвардії України Андрій Бєляєв.

Нагадаємо, всього компанія "Метінвест" Ахметова та Новинського передасть українським військовим понад 100 тис. бронежилетів: 90 тис. будуть вироблені за підтримки "Метінвесту" і ще 20 тис. – придбані коштом компанії за кордоном. Окрім бронежилетів, українські захисники отримали від "Метінвесту" понад 3,5 тис. касок.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

головне
Популярне
Автори Segodnya.ua
Наші автори
Ігор Сєров Пішли воювати всією сім'єю та пообіцяли здивувати армію секретним ноу-хау Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Богдан Амінов ЄС та Велика Британія ввели санкції особисто проти Путіна Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Софія Зінов’єва Ціни на популярне пальне пішли вниз: де і чим можна дешево заправитися Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Більше лайфхаків
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Герої не вмирають!

Бескомпромісний активіст-розвідник... Роман Ратушний - воїн 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", голова громадської ініціативи "Захистимо Протасів Яр". Звільняв Тростянець, боровся з окупантами на Ізюмському напрямку. Загинув, виконуючи бойове завдання у розвіддозорі. На сайті президента створено петицію щодо надання Ратушному звання Героя України (посмертно).

Історія героя
Нескорені
Два Александри - командир екіпажу та льотчик-штурман вертольоту. Це лише двоє з команди героїчних пілотів ЗСУ, які брали участь у “пекельных рейдах” у Маріуполь, щоб допомогти українським захисникам “Азовсталі” та евакуювати поранених…
Подробиці унікальної операції
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.69

статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

20535.66

Cardano (ADA)

0.49

Bitcoin Cash (BCH)

120.62

Ethereum Classic (ETC)

15.68

Litecoin (LTC)

52.05

Theta (THETA)

1.26

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,90
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
42,63
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
43,04
-
50,00
55,00
41,95

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Hub
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти