Метинвест направил на помощь переселенцам на Днепропетровщине и Кировоградщине около 3 миллионов гривен

Громады получили все необходимое, чтобы обустроить жилье для людей, покинувших свои дома из-за войны

Переселенцы получат все необходимое для полноценной жизни на новом месте - от бытовых приборов до подушек / Фото: Коллаж: Сегодня

Громады Днепропетровской и Кировоградской областей получили строительные материалы, бытовую технику, постельные принадлежности и другие вещи, необходимые для обустройства мест временного убежища для вынужденных переселенцев. Помощь стоимостью 2,8 млн гривен направила в регионы компания "Метинвест" Ахметова и Новинского.

В Широковской, Карповской, Новолатовской, Лозоватской, Глеюватской и Петровской территориальных громадах продолжается обустройство жилья для тех, кто был вынужден скрываться от военной агрессии РФ. До конца июня в громадах планируют завершить ремонтные работы и принять около 800 человек, покинувших свои дома из-за войны. Всего же в шести территориальных громадах, с которыми сотрудничают предприятия "Метинвеста", насчитывают около 3 тысяч вынужденных переселенцев.

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Очередной транш в пределах проекта – бытовые принадлежности: электрические чайники, микроволновки и электропечи, холодильники. Кроме того, началась доставка раскладушек и матрасов, пледов, постельного белья и подушек, а также средств гигиены.

"Количество вынужденных переселенцев ежедневно увеличивается. Наша громада прилагает максимум усилий, чтобы эффективно помочь людям, которые потеряли свои дома. Благодаря совместной слаженной работе и финансовой поддержке наших партнеров – компании "Метинвест" – мы смогли обустроить помещение необходимыми принадлежностями. Так что внутренне перемещенные лица получат все необходимое для полноценной жизни на новом месте, от бытовых приборов до подушек", – рассказал глеюватский сельский голова Юрий Сергиенко.

"Наши волонтеры собирают вещи первой необходимости, мы передаем лекарства в городские больницы и помогаем громадам с медикаментами. Обустройство мест временного убежища – еще один важный проект, который поможет людям, потерявшим или покинувшим родные дома, почувствовать себя частью большой семьи украинцев. Мы продолжим и дальше оказывать помощь тем, кто в ней нуждается", – рассказал генеральный директор Северного ГОКа группы "Метинвест" Андрей Скачков.

Напомним, ранее в поселки Днепропетровской и Кировоградской областей передали также 1,6 тысяч продуктовых наборов, собранных в рамках проекта "Спасаем жизни", реализуемого "Метинвестом" и ДТЭК, при координации с Фондом Рината Ахметова. Также молодые родители из громад получили от компании примерно тонну детского питания.