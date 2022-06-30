Фонд Ріната Ахметова спільно з ДТЕК ВДЕ передали до Миколаївщини понад 1,6 тисячі продуктових наборів для переселенців

Люди, які виїхали з інших населених пунктів України, рятуючись від війни, можуть отримати продукти протягом кількох днів

На Миколаївщину надійшли понад 1,6 тисячі продуктових наборів для переселенців / Фото: Колаж: Сьогодні

Фонд Ріната Ахметова спільно з ДТЕК ВДЕ передали для переселенців, які знайшли прихисток на Миколаївщині, партію гуманітарної допомоги. Понад 1,6 тисячі продуктових наборів були доставлені до Коблівської сільської ради.

До складу наборів увійшли:

Реклама

макаронні вироби;

цукор;

борошно;

сіль;

крупа;

консервована квасоля;

тушковане м‘ясо;

паштет;

печиво.

"Це велика підтримка для нас у ці скрутні часи. Дякую всім, хто долучається й допомагає. Разом переможемо!" — зазначив Володимир Панич, голова Коблівської сільської ради

Допомогу видаватимуть протягом кількох днів людям, які виїхали з інших населених пунктів України у зв’язку з тимчасовою окупацією чи активними бойовими діями та тимчасово проживають на території Коблівської сільської ради.

"Ми розуміємо, що сільські громади прийняли понад чотири тисячі переселенців. Тому ДТЕК ВДЕ продовжує підтримувати Миколаївщину всім, чим може. Сьогодні це – чергова партія харчових продуктів від Фонду Ріната Ахметова для переселенців. Дуже хочеться вірити в те, що скоро в Україні настане мир, і всі, хто змушений був виїхати, повернуться до рідних домівок" – зазначив Олег Соловей, директор ДТЕК Тилігульської ВЕС.

Загалом Фонд Ріната Ахметова вже передав до Миколаївської області понад 6,7 тисячі продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Більше ніж 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM.

Реклама

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".