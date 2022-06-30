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Фонд Рината Ахметова совместно с ДТЭК ВИЭ передали в Николаевскую область более 1,6 тысячи продуктовых наборов для переселенцев

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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30 июня, 12:50
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Люди, которые выехали из других населенных пунктов Украины, спасаясь от войны, могут получить продукты в течение нескольких дней
На Николаевщину поступило более 1,6 тысячи продуктовых наборов для переселенцев
На Николаевщину поступило более 1,6 тысячи продуктовых наборов для переселенцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Фонд Рината Ахметова совместно с ДТЭК ВИЭ передали для переселенцев, нашедших убежище в Николаевской области, партию гуманитарной помощи. Более 1,6 тысячи продуктовых наборов были доставлены в Коблевский сельский совет.

В состав наборов вошли:

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  • макаронные изделия;
  • сахар;
  • мука;
  • соль;
  • крупа;
  • консервированная фасоль;
  • тушеное мясо;
  • паштет;
  • печенье.

"Это большая поддержка для нас в эти трудные времена. Благодарю всех, кто приобщается и помогает. Вместе победим!" — отметил Владимир Паныч, глава Коблевского сельского совета.

Помощь будут выдавать в течение нескольких дней людям, которые выехали из других населенных пунктов Украины в связи с временной оккупацией или активными боевыми действиями и проживают на территории Коблевского сельского совета.

"Мы понимаем, что сельские общины приняли более четырех тысяч переселенцев. Поэтому ДТЭК ВИЭ продолжает поддерживать Николаевщину всем, чем может. Сегодня это очередная партия пищевых продуктов от Фонда Рината Ахметова для переселенцев. Очень хочется верить в то, что скоро в Украине наступит мир, и все, кто вынужден был уехать, вернутся в родные дома", – отметил Олег Соловей, директор ДТЭК Тилигульской ВЭС.

В целом Фонд Рината Ахметова уже передал Николаевской области более 6,7 тысячи продуктовых наборов. Всего жителям Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Отметим, что с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные бизнесами SCM.

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

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