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Фонд Ріната Ахметова передав на Полтавщину 1,8 тисячі продуктових наборів для переселенців

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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5 липня, 12:42
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До складу наборів увійшли продукти тривалого зберігання
Переселенці отримали продуктові набори
Переселенці отримали продуктові набори / Фото: Колаж: Сьогодні

За час війни понад 12 мільйонів мешканців України були змушені покинути рідні домівки та переїхати до різних міст, сел і навіть країн. Попри це, їх усіх об’єднує чи не єдина мрія – якнайскоріше повернутися додому.

Днями Фонд Ріната Ахметова передав для переселенців, що оселилися на Полтавщині, другий вантаж із гуманітарною допомогою. Понад 1,8 тисячі продуктових наборів будуть розподілені серед найбільш вразливих категорії громадян.

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До складу наборів увійшли продукти тривалого зберігання, зокрема:

  • цукор;
  • борошно;
  • макарони;
  • крупа;
  • консервована квасоля;
  • тушковане м‘ясо;
  • паштет;
  • печиво.

Загалом фонд уже передав до Полтави понад 3,6 тисячі продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Більше ніж 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою фонду, решта — бізнесами SCM.

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Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".

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