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Фонд Рината Ахметова передал на Полтавщину 1,8 тысячи продуктовых наборов для переселенцев

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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5 июля, 12:42
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В состав наборов вошли продукты длительного хранения
Переселенцы получили продуктовые наборы
Переселенцы получили продуктовые наборы / Фото: Коллаж: Сегодня

За время войны более 12 миллионов жителей Украины были вынуждены покинуть родные дома и переехать в разные города, села и даже страны. Несмотря на это, их всех объединяет едва ли не единственная мечта – как можно скорее вернуться домой.

На днях Фонд Рината Ахметова передал переселенцам, которые переехали на Полтавщину, второй груз с гуманитарной помощью. Более 1,8 тысячи продуктовых наборов будут распределены среди наиболее уязвимых категорий граждан.

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В состав наборов вошли продукты длительного хранения, в частности:

  • сахар;
  • мука;
  • макароны;
  • крупа;
  • консервированная фасоль;
  • тушеное мясо;
  • паштет;
  • печенье.

Всего фонд уже передал в Полтаву более 3,6 тысячи продуктовых наборов. Всего жителям Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Отметим, что с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них были охвачены помощью фонда, остальные бизнесами SCM.

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

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