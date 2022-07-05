Фонд Рината Ахметова передал на Полтавщину 1,8 тысячи продуктовых наборов для переселенцев

В состав наборов вошли продукты длительного хранения

Переселенцы получили продуктовые наборы / Фото: Коллаж: Сегодня

За время войны более 12 миллионов жителей Украины были вынуждены покинуть родные дома и переехать в разные города, села и даже страны. Несмотря на это, их всех объединяет едва ли не единственная мечта – как можно скорее вернуться домой.

На днях Фонд Рината Ахметова передал переселенцам, которые переехали на Полтавщину, второй груз с гуманитарной помощью. Более 1,8 тысячи продуктовых наборов будут распределены среди наиболее уязвимых категорий граждан.

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В состав наборов вошли продукты длительного хранения, в частности:

сахар;

мука;

макароны;

крупа;

консервированная фасоль;

тушеное мясо;

паштет;

печенье.

Всего фонд уже передал в Полтаву более 3,6 тысячи продуктовых наборов. Всего жителям Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Отметим, что с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них были охвачены помощью фонда, остальные бизнесами SCM.

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".